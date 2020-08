Si vous prévoyez des vacances de golf dans un proche avenir, vous voudrez peut-être envisager de jouer au golf sur l’un des parcours de golf les plus célèbres du monde. Un parcours bien conçu est difficile, a des trous notoires et des rebondissements intelligents.

Certains de ces terrains de golf combinent tout cela d’une manière suffisamment punitive pour faire pleurer même les golfeurs professionnels à la télévision mondiale. Cela explique pourquoi certains des parcours les plus difficiles au monde sont aussi les plus connus.

5 des terrains de golf les plus connus

St Andrews Old Course, Fife, en Écosse est le parcours le plus ancien et le plus acclamé au monde et la destination de rêve de tout golfeur passionné. Le parcours par 72 s’étend sur 6 721 mètres et en jouant ici, vous suivrez les traces des légendes.

Swilcan Bridge et Hell Bunker sont reconnus comme des obstacles très difficiles par les golfeurs du monde entier. Malgré son statut, ce cours reste ouvert au public donc il est aussi accessible que prestigieux.

Le Stadium Course à Sawgrass, Floride (USA) est toujours un prétendant dans le Top 10 des listes et est connu pour son green de 17ème île notoirement délicate.

De nombreux joueurs professionnels parviennent à marquer un birdie ici, mais peu importe à quel point il est apparemment réalisable, les golfeurs sont toujours à un élan d’un double bogey.

Le Royal County Down Golf Club de Newcastle, en Irlande du Nord, possède d’incroyables paysages accidentés et des vents côtiers impitoyables, ce qui fait de la pratique du golf une expérience stimulante et magnifique.

Niché au pied des montagnes de Mourne et perpétuant de nombreuses anciennes traditions du golf, c’est un endroit idéal pour jouer.

Le parcours de golf de Monte Rei dans l’est de l’Algarve est le parcours de golf numéro un au Portugal.

Un séjour golfique ici est un trou en un pour toute la famille. Les villes de Faro, Olhão, Tavira et Monte Gordo valent bien une visite et les plages sont immaculées. Le magnifique parcours comprend cinq lacs magnifiques et il y a aussi un excellent practice sur place pour la pratique.

Le Dubai Creek Golf & Yacht Club a reçu une grande attention mondiale ces dernières années et est classé 5ème meilleur parcours des Émirats arabes unis, étant surnommé le «paradis des golfeurs».

Mieux connu pour ses fairways bien entretenus et ses greens bien entretenus, le parcours crée un défi de golf sérieux. Malgré tout, c’est un bon parcours pour les golfeurs de tous niveaux. Il se trouve à seulement 5 minutes du centre-ville de Dubaï et est idéal pour des vacances en famille.

Si vous avez la chance de visiter ne serait-ce qu’un de ces célèbres terrains de golf de votre vivant, vous êtes vraiment chanceux!