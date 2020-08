Enfin, nous sommes tous sur le point de commencer la US Open 2020, un événement extrêmement significatif et attendu, pour tout ce qui s’est passé à partir de mars, entre espoirs et peurs.

La 140e édition de l’American Slam sera un véritable défi pour New York, métropole durement touchée pendant les mois de propagation de la pandémie mondiale de Covid-19.

Pandémie qui est loin d’être vaincue, mais dans cette phase de coexistence avec le virus, nous essaierons de l’endiguer par des mesures importantes. Le conseil du Grand Chelem et l’USTA ont décidé de diviser la bulle du Centre national de tennis USTA Billie Jean King en trois niveaux, afin d’assurer une sécurité maximale pour les joueurs, leur staff, les médias et les membres du tournoi.

Ce sera un défi que le tennis devra gagner pour revenir jouer avec plus de confiance dans le futur. Il n’y aura évidemment pas de foule, juste quelques admissions programmées. Il n’y aura pas beaucoup de champions, tels que Roger Federer, Rafael Nadal, Simona Halep et Ashleigh Barty, mais le spectacle et le frisson de vivre un événement aussi attendu et important est un grand espoir.

L’US Open et les Challengers de cette semaine

Voici qui ne sera pas sur les terrains durs de Flushing Meadows: hors Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Jarry.

La situation en simple féminin est encore plus dramatique, avec les absences d’Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Andreescu, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Wang Qiang, Anastasia Pavlyuchenkova, Saisai Zheng, Julia Goerges, Barbora Strycova, Svetlana Kuznetsova, Fiona Ferro, Lin Zhu, Yafan Wang, Anastasia Potapanova et Samantha Stosur.

Parmi les stars, il y aura Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Serena Williams, Sofia Kenin, Petra Kvitova et Karolina Pliskova. Cette semaine, il y aura également deux événements ATP Challengers: le Prosperita Open (Ostrava, République tchèque, sur terre battue) et l’Internazionali di Tennis del Friuli Venezia Giulia (Cordenons, Italie, sur terre battue).

Ce sera une semaine décisive, peut-être la plus importante que le tennis ait connue ces dernières années, sept jours au cours desquels nous comprendrons mieux ce que deviendra le tennis dans un proche avenir de coexistence avec Covid-19.