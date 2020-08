Étant donné à quel point Roger Federer est idolâtré et admiré dans le monde, de nombreux joueurs aspirent à l’affronter dans les tournois du Grand Chelem pour augmenter leur popularité. En plus d’avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem au cours de son incroyable carrière, le phénomène suisse a su transcender son sport grâce à un style élégant sur et en dehors du terrain.

L’ancien numéro 1 mondial revendique également le record depuis des semaines en tête du classement mondial, bien qu’il ait dû surveiller son dos de Novak Djokovic. Noah Rubin a eu la chance de défier Federer à un Major au deuxième tour de l’Open d’Australie 2017, une chance qui lui a permis d’acquérir une plus grande reconnaissance internationale malgré la défaite en trois sets.

Le joueur américain, fondateur du célèbre portail «Behind the Raquet», a admis avec une grande sincérité qu’il avait bénéficié de cette reconnaissance, qui revêt une importance encore plus grande puisqu’il s’agit d’un sport individuel.

Rubin sur Roger Federer

« Imaginez, je joue contre Roger Federer dans un Grand Chelem », a déclaré Noah Rubin. « Habituellement, personne ne me connaît. Mais si j’ai joué avec Roger dans l’équipe des Swiss Lasers auparavant, ils me connaissent soudainement et ils ont un lien complètement différent avec moi au Grand Chelem.

Je dors encore mal parce que je ne pouvais pas faire ça (rencontrer Roger Federer à Wimbledon 2019) « , a affirmé Noah Rubin. » J’ai maintenant 195 ans dans le monde, ma meilleure position de classement jusqu’à présent était de 125. Après seulement monter dans le au début, j’ai ensuite découvert à quel point la tournée était brutale.

Je n’ai que 23 ans, mais j’ai eu de gros problèmes de motivation ces derniers mois car j’ai remarqué de plus en plus que la tournée n’est pas un lieu de bonheur. La tournée ne vous rend pas heureux. Je n’étais vraiment pas de bonne humeur jusqu’à ce que je décide de mettre le classement de côté.

Le résultat a été que je me suis qualifié pour la première fois à Wimbledon « , a-t-il ajouté. Noah Rubin a vivement critiqué les inégalités économiques dans le tennis. » Ce n’est pas parce que vous gagnez 20 millions par an que vous ne devez pas oublier qu’il y a cinq ans, vous auriez peut-être joué un Challenger pour 1 000 $ également », a déclaré Rubin.

« Malheureusement, cela est vite oublié. Nous avons besoin de plus de joueurs pour résoudre les problèmes directement. Malheureusement, je n’ai pas le numéro de téléphone portable de Roger Federer (rires). Mais Venus Williams, par exemple, a pris la parole et nous soutient, ce qui est très utile. Je continuerai à utiliser mes différentes plateformes et à me battre pour mes convictions. »