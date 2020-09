Comme beaucoup dans le monde du tennis, l’US Open 2020 sera très différent pour Judy Murray. L’ancienne capitaine de la Fed Cup britannique ne regardera pas ses fils concourir au Grand Chelem à New York – au lieu de cela, elle les regardera à la télévision et les encouragera de chez elle.

Selon Yahoo Sports, Judy Murray déclare: « Je vais généralement à l’US Open. J’adore New York et nous y allons depuis 2003, lorsque les garçons y ont joué dans une épreuve junior. Les tournois du Grand Chelem sont le plus gros prix du tennis et ils sont les événements où les joueurs ont besoin de leur soutien émotionnel.

C’est deux semaines d’un tournoi et vous êtes généralement là une semaine avant, la plupart des joueurs ont leur famille avec eux, donc cette fois, ce sera très différent pour tout le monde à cause des restrictions. Ça va être étrange partout ».

Elle ajoute qu’elle encouragera ses fils à la télévision cette année, mais qu’elle éteindra le téléviseur car elle n’aime pas écouter les commentateurs critiquer leurs jeux.

Mère Judy dit qu’Andy Murray peut faire des dégâts à l’US Open cette année

Comme tout le monde, Judy Murray a également été impressionnée par la performance de son fils Andy lors de l’Open de l’Ouest et du Sud la semaine dernière et estime que s’il reste en forme, il pourrait faire des dégâts dans le tirage au sort.

«En voyant à quel point il bougeait, parce que son jeu est construit autour de son impressionnante couverture du terrain et de son attitude de ne jamais dire mourir, à quel point il bougeait physiquement et aussi à quel point il était intelligent, il y avait beaucoup de raisons d’être excité.

Le joueur de 33 ans a disputé son premier match officiel sur la tournée cette saison à l’Open de l’Ouest et du Sud – il a remporté des victoires sur deux adversaires de qualité – l’Américaine Frances Tiafoe, classée n ° 82 au monde, et l’Allemand Alexander Zverev, n ° 1.

7e au monde – avant de se rendre au Canadien Milos Raonic en huitièmes de finale. Raonic a ensuite perdu en finale samedi contre le numéro un mondial Novak Djokovic. Andy Murray disputera son premier match contre Yoshihito Nishioka à l’US Open mardi, tandis que Jamie Murray, qui a atteint la finale du double Western & Southern Open avec Neal Skupski, affrontera Filip Polasek / Ivan Dodig lors de son premier match de double.