Tennis – Les stars du tennis WTA Maria Sakkari et Donna Vekic ont récemment fait la couverture du magazine ELLE dans leurs pays respectifs.

Maria Sakkari et Donna Vekic en couverture du magazine ELLE en Grèce et en Croatie

Sakkari est classée No.

21 dans le monde actuellement figurait sur la couverture d’ELLE Grèce tandis que Vekic, qui est actuellement classé n ° 24 mondial, figurait sur la couverture d’ELLE Croatie. Selon le site Web Greek Herald, Sakkari a parlé de sa carrière de tennis et du fonctionnement du tennis dans la famille dans l’interview du magazine.

Sakkari, dont le grand-père a disputé la Coupe Davis et sa mère, Angeliki Kanellopoulou, a atteint le meilleur classement en carrière au 43e rang mondial, déclare: «Les gens, quand nous réalisons quelque chose de grand, nous oublions le petit. Mais ce sont les plus importants. «

«Ma mère ne voulait pas qu’un de ses enfants joue au tennis. Elle savait qu’il fallait beaucoup sacrifier pour jouer au tennis. Elle ne voulait pas que nous souffrions. « » J’ai commencé à jouer au tennis parce que mon frère jouait.

J’ai vraiment aimé et j’ai demandé à ma mère si je pouvais jouer plus. J’ai commencé à jouer avec mon grand-père et je me suis dit: «Je veux jouer tous les jours» ». Sakkari dit également que les athlètes féminines devraient se soutenir les unes les autres car dans le sport, elles sont victimes de discrimination sexuelle.

Pendant ce temps, l’apparition de Vekic dans le numéro de septembre de ELLE Croatie voit son modèle la collection pré-automne de la créatrice de Zagreb Aleksandra Dojcinovic et de sa marque de mode Lei Lou. Voici quelques-unes des photos des séances photo de Sakkari et Vekic qu’ils ont postées sur leurs comptes Instagram.

Pendant ce temps, sur les courts, Donna Vekic, tête de série No.

15 au Western & Southern Open à New York, a été battu au premier tour par l’ancienne n ° 1 mondiale Victoria Azarenka en deux sets. En revanche, Maria Sakkari a remporté une belle victoire sur l’adolescente américaine Coco Gauff 6-1. 6-3 au premier tour.

Vekic se tournera désormais vers l’US Open qui se tiendra également à New York et débutera le 31 août. Sakkari jouera le vainqueur du match entre Yulia Putintseva et Zhang Shuai au deuxième tour. Vekic fait également partie du Conseil des joueurs de la WTA.