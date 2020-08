Lors de leur dernière rencontre sur le Tour, Andy Murray et Milos Raonic ont joué l’un des matchs les plus excitants de l’histoire des finales ATP. Murray s’est imposé 5-7, 7-6, 7-6 après trois heures et 38 minutes en demi-finale, restant sur la trajectoire du titre et éloignant une victoire de voler le no de fin d’année.

1 honneur de Novak Djokovic. Beaucoup de choses ont changé au cours des quatre dernières années et les deux joueurs ont été aux prises avec des blessures, perdant du terrain dans le classement et ne pouvant pas courir après des titres et des victoires notables. Plus de trois ans et demi après la rencontre précédente, Andy et Milos étaient les rivaux de la troisième ronde du Cincinnati Masters 1000, le Canadien marquant un confortable triomphe 6-2, 6-2 dans la rencontre retardée par la pluie.

Milos en est à son 26e quart de finale du Masters 1000 et au premier depuis Indian Wells 2019, ne perdant que 13 points en huit matchs de service et repoussant les deux chances de pause offertes à un ancien champion. Andy a dû travailler dur lors du match précédent contre Alexander Zverev, marquant sa première victoire dans le top 10 depuis Roland Garros 2017 mais perdant trop d’énergie, n’ayant plus rien dans le réservoir pour le choc de Raonic.

Milos a remporté son dernier triomphe sur Andy à Indian Wells 2014, terminant du côté des perdants contre le Britannique lors des huit prochains matchs, mais changeant cela mardi avec une performance solide comme le roc, frappant 21 vainqueurs contre seulement sept de Murray qui n’a jamais trouvé le rythme souhaité.

Andy n’a pas réussi à rendre presque tous les trois services provenant de l’autre côté du filet, perdant l’avantage dans les échanges les plus courts et les plus longs pour mettre fin à sa course au troisième tour et propulser Milos à travers. Les serveurs ont à peine perdu un point dans les quatre premiers matchs, et tout a changé à 2-2 lorsque Murray a réussi un coup droit facile pour pousser Raonic en tête.

Milos a confirmé la pause avec un vainqueur du service, assurant une autre pause à 4-2 à la suite d’une erreur du revers du Britannique et scellant le premier match avec un as pour un 6-2 après 34 minutes.

Milos Raonic a dominé Andy Murray pour atteindre les quarts de finale.

Après quatre points au début du deuxième set, ils sont partis du court pendant une heure et demie à cause de la pluie.

Une fois de retour, Milos a pris une pause quand Andy a envoyé un smash au-delà de la ligne de fond pour déplacer un set et une pause devant. Confronté aux seuls problèmes sur le service à 3-2, Raonic a renvoyé deux gagnants pour les effacer, assurant une autre pause à 4-2 et scellant l’accord avec trois gagnants dans le huitième match pour naviguer dans les quarts.

Suite à une victoire massive sur le monde no. 3 Dominic Thiem, Filip Krajinovic ont battu un qualifié Marton Fucsovics 6-2, 6-1 en 63 minutes, subissant deux pauses mais offrant une performance incroyable au retour pour convertir six des sept occasions de pause.

Dans l’une des pires performances au service de l’ATP Tour au cours des dix dernières années, Marton a remporté dix points sur 36 derrière le tir initial, passant deux sur 19 au premier et subissant une grave perte.