La star canadienne du tennis Milos Roanic, qui a remporté une victoire lors de son match de premier tour contre l’Américain Sam Querrey au Western & Southern Open de New York, dit qu’il a strictement suivi les protocoles requis pendant la fermeture du tennis et qu’il le fera encore une fois pendant la tournois en cours car il a des parents âgés qui ont des conditions coexistantes.

Raonic est actuellement classé n ° 30 mondial et a remporté une victoire de 6-4, 6-4 sur Querrey à New York samedi. Plus tard, il a expliqué à quel point il avait été très strict avec les règles de quarantaine à la maison ainsi que dans la bulle de l’US Open en pensant à ses parents âgés.

Milos Raonic dit qu’il a été motivé à suivre les règles car il a vieilli ses parents

Selon le site Web de Tennis Now, Raonic dit: «Ma motivation était claire et simple. Ce sont mes parents. Je ne sais pas quel âge ont les parents des autres joueurs, les personnes qui sont les plus proches d’eux.

Mes parents ont tous les deux plus de 65 ans et souffrent également de maladies préexistantes … et je n’ai pas vu mon père du tout cette année. J’ai vu ma mère pendant je pense un jour et demi après l’Open d’Australie. «Pour moi, c’était important de pouvoir les voir, mais j’étais aussi très motivé à rester intelligent et en bonne santé grâce à eux.

Je ne peux donc pas trop commenter ce que font les autres joueurs. Je comprends que cela peut être difficile, mais j’avais une idée claire de la raison pour laquelle je le faisais. »Le Canadien de 29 ans a révélé qu’il ne s’était pas fait couper les cheveux depuis le début de l’année et qu’il séjournait dans l’une des suites privées qui l’US Open a mis à la disposition des joueurs classés, au lieu des hôtels des joueurs, afin de minimiser le contact avec les autres dans la mesure du possible pendant son séjour à New York.

Raonic a également déclaré qu’il prévoyait de suivre un régime similaire pour tous les autres événements qu’il jouera dans les mois à venir sur la tournée. Milos Raonic a culminé au 3e rang du classement en 2016 – c’est le plus haut classement jamais enregistré pour un Canadien.

Ses faits saillants en carrière comprennent une finale du Grand Chelem aux championnats de Wimbledon 2016 et deux demi-finales aux championnats de Wimbledon 2014 et aux tournois majeurs de l’Open d’Australie 2016.