L’anglais Andy Murray, numéro 134 mondial battu ce lundi par 6-3, 3-6 et 7-5 contre l’Allemand Alexander Zverev et a avancé au troisième tour du tournoi de Cincinnati.

25/08/2020 à 02:45

CEST

.

L’ancien numéro un mondial affrontera le Canadien Milos Raonic au troisième tour, qui a remporté dimanche 6-4 et 6-4 à l’Américain Sam Querrey.

Murray, qui est revenu sur les pistes après plus d’un an d’absence en raison d’une blessure récurrente à la hanche droite, était aujourd’hui le protagoniste sur la piste de la tribune, de Flushing Meadows, où cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, se tient le Cincinnati Masters 1000.

Murray, 33 ans, a fait preuve d’une excellente préparation physique dès le début du match et le bon jeu qui l’a mené au sommet du classement mondial.

Sûr avec son service et ses coups du fond du terrain, Murray a dominé le premier set avec une manche de 5-2 et l’a fermé avec son propre service en seulement 49 minutes.

Murray a bien mieux joué que la jeune promesse allemande, qu’il n’avait aucune réponse au tennis complet que son rival lui a présenté.

Bien que dans la seconde, il ait récupéré et grâce à son meilleur service et à son épuisement accru, il a pu égaler le match, dans le troisième, tout est revenu à une lutte entre la classe et l’expérience d’un ancien champion de l’US Open et la jeunesse d’une promesse qui a encore un long chemin à parcourir.

Murray a su définir dans les moments décisifs aux coups cela lui a donné les nombreux gagnants qui lui ont finalement permis de gagner après deux heures et 31 minutes que le match a duré.

Un duel de connaissances

Le duel entre Murray et Raonic, trentième dans le monde, sera le treizième, avec un large avantage pour l’anglais par 9-3.

Alors que la confrontation entre Murray et Zverev était le deuxième avec un dossier parfait d’un joueur de tennis anglais (2-0) après le premier, il l’a également remporté, mais en deux sets, à l’Open d’Australie 2016, lorsque Zverev avait 18 ans et se classait 83 au classement FedEx ATP.

Maintenant comme le septième au monde, Zverev ne pouvait pas non plus avec Murray, ce qui était correct quand il a dit que si le joueur de tennis allemand n’avait pas son meilleur jour avec le service, les actions pour le gagner étaient augmentées et c’est ce qui s’est passé.

«Je savais que ça allait être un bon test pour moi et je suis très content de la façon dont j’ai joué., a répondu sur la piste et après avoir gagné », a déclaré Murray.