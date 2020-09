Nous sommes à peine installés au second tour de US Open 2020 et nous sommes déjà tombés sur l’un de ces matchs que personne ne voudra manquer: Andy Murray vs. Felix-Auger Aliassime. Les deux joueurs ont connu des complications lors de leurs débuts, en particulier l’Ecossais, bien qu’ici la magie sera dans ce croisement de générations où le respect, la magie et le talent seront les principaux ingrédients à servir. Le joueur de tennis canadien a pris la parole lors d’une conférence de presse sur papier à New York et a adressé plusieurs compliments à son prochain rival, avec le gardien d’une curieuse anecdote d’il y a neuf saisons.

– Victoire contre Monteiro en quatre sets

«J’aurais été prêt à jouer un cinquième set, je me sentais très bien physiquement, je sentais qu’il me restait encore de l’énergie dans le réservoir. Mais oui, j’ai eu un peu de chance, j’ai essayé de garder ma force mentale en alerte tout le temps. Il a joué un excellent tennis dans chaque bris d’égalité, personne ne donnait quoi que ce soit à l’adversaire. Dans le quatrième set, ce conseil a été bon pour moi qui dit que vous devez toujours passer une balle de plus que votre rival, car c’est ce qui s’est passé. J’espère, mais c’est arrivé comme ça, donc je suis content. «

– Jouez sans public

«Dans un match comme celui d’aujourd’hui, qui dure près de quatre heures et avec autant de combats, il est rare qu’il n’y ait pas de fans, c’est longtemps seul. Évidemment, j’ai mon équipe à proximité, heureusement, mais je pense que de temps en temps ce petit coup de pied des tribunes serait utile, l’ambiance générale fait que l’on se sent moins seul. Même ainsi, sur le terrain, vous ressentez toujours la tension, l’électricité des matchs importants. Même si les fans ne sont pas là, dans les moments importants, vous ressentez ce sentiment ».

– Prochain adversaire, Andy Murray

«Andy est un grand champion, j’attends le meilleur de lui lors du prochain match. Je ne veux pas entrer dans ma tête tous les problèmes de blessures et de chirurgie qu’il a eu, même s’il est vrai que le retour qu’il a effectué peut me donner un léger avantage. Je vais me préparer pour une grande bataille, j’espère le meilleur de lui. Nous sommes tous très heureux de le revoir, j’ai regardé tout au long de son rétablissement, c’est donc une joie qu’il soit à nouveau en bonne santé. Pour moi, ce sera un honneur d’affronter un gars comme Andy ».

– Possibilité de regarder des matchs à Arthur Ashe

«J’étais dans ma suite en attendant le match, bien entendu, d’autant plus que je savais que le vainqueur serait mon prochain adversaire. Je ne pensais pas vraiment à regarder le match avec l’intention d’utiliser une certaine stratégie dans le prochain match, je me concentrais simplement sur mon premier match. Mais oui, c’est clair que cette nouvelle configuration nous donne l’opportunité de voir des joueurs s’affronter sur le court principal, c’est plutôt sympa. «

– Anecdote avec Murray en 2011

«Je ne me souviens pas de la première fois que je l’ai vu jouer, c’est difficile, mais évidemment je le suis depuis de nombreuses années. En fait, je me souviens d’une histoire. Je suis venu ici en tant que spectateur à l’US Open en 2011, j’étais enfant, mais je me souviens avoir obtenu des billets pour l’équipe de nuit à Arthur Ashe et regarder Andy jouer Feliciano Lopez, c’était le troisième tour. C’était un très bon souvenir, en fait je vivais ici. C’est fou de sentir que cette fois cet enfant ne sera plus dans les gradins, que cet enfant est maintenant moi et que je serai là-bas en train de jouer. C’est une sensation agréable ».

– Situation de la garde-robe contre COVID-19

«L’ambiance est très importante, nous sommes tous très prudents. J’étais déjà prudent avec mon équipe avant même que tout cela n’arrive, les cas positifs et le retrait de Benoit. Il faut toujours faire attention, maintenant c’est frustrant de voir les cas de joueurs qui n’ont pas pu jouer, je suis très désolé pour eux. Personnellement, je ne dirais pas que je suis inquiet, mais je fais attention ».