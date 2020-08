Il est dans la profession depuis onze ans mais Wim fissette pas seulement tirer le meilleur parti d’être un entraîneur de tennis. Le coach belge se réinvente toujours, trouve toujours un nouveau projet passionnant, cherchant toujours à apprendre des choses différentes de ses élèves. Naomi osaka, présent cette semaine en demi-finale de Cincinnati, Elle est la femme avec qui elle partage le calendrier depuis décembre dernier, une n ° 1 mondiale à tous égards qui a encore beaucoup de chemin à parcourir. En pleine journée de pause convenue à New York, Fissette découvre quelques secrets de cette relation qui porte déjà ses fruits.

– Une quarantaine intense

«Je cherchais un moyen d’entrer aux États-Unis, ce qui n’a pas été facile. Dès que l’exemption est sortie, j’ai pu entrer, c’est là que nous avons passé dix semaines consécutives de formation. Auparavant, elle maintenait sa condition physique et frappait avec des partenaires de frappe à Los Angeles, ce fut donc dix semaines très rentables après. Nous nous concentrons sur la construction de son jeu, la stabilisation des domaines dans lesquels elle joue confortablement, même si cela prendra du temps. Au cours des cinq dernières semaines, nous nous sommes concentrés sur la préparation des matchs, sur son service, sa meilleure arme «

– Redécouvrir votre passion

«Nous avons commencé en décembre et son approche a toujours été incroyable. Avec le temps libre dont elle disposait, elle a réalisé à quel point elle adore jouer au tennis, même à quel point elle aime s’entraîner.Elle est 100% tennis, bien organisée et l’équipe qui l’entoure forme toujours une équipe formidable. La semaine où nous étions ensemble, je l’ai vue complètement engagée ».

– Osaka, différent des autres

«La question serait, en quoi n’est-ce pas différent? C’est une personne spéciale, il parlerait pendant une heure et il ne pouvait pas répondre à toute la question. Quand vous le rencontrez, il a deux côtés: un autre caribéen et un autre japonais. Naomi est une personne très décontractée, elle ne stresse pas trop avec la vie, mais ensuite elle prend la piste et elle est très perfectionniste, une super championne. Il est également frappant de savoir comment il gère le jeu, comme nous l’avons vu ici, il passe d’une balle de break contre lui à dominer avec son service sans aucun doute. Il compte beaucoup sur sa force, ce qui est formidable pour moi. C’est une personne extraordinaire, elle est authentique, comme vous la voyez, eh bien elle l’est. Il a une belle personnalité ».

– Jouez sans public

«Ce n’est pas une bonne chose, c’est ce que je pense, mais je pense que nous devrions être reconnaissants que le tennis soit de retour. Nous avons parlé de sept mois depuis le dernier match de Naomi, à FedCup. On est content de concourir, de s’entraîner, donc c’est vrai que les jeux sont différents. Mais la motivation est toujours là. Elle est toujours très engagée, elle aime la compétition, ça ne la dérange pas du tout qu’il n’y ait personne dans les tribunes, elle est toujours concentrée. Évidemment, il adore jouer devant la foule, mais en ce moment, il est très heureux de rejouer.

– Travaillez sur vos points faibles

«Peut-être que les entraîneurs précédents n’avaient pas trois mois complets pour travailler sur ces aspects, la pré-saison n’est généralement pas aussi longue, elle ne dure que quatre ou cinq semaines. Sortir de la zone de confort n’est jamais facile, mais j’ai parlé avec Naomi et nous avons convenu que nous devrions le faire, nous devrions saisir cette opportunité. Nous travaillons également beaucoup sur le physique, en dehors du terrain. Vous pouvez travailler vos atouts avant chaque tournoi, nous savons que cela est toujours là, mais le reste des choses est séparé. Il est bon de regarder les matchs et de voir que petit à petit il commence à utiliser d’autres éléments, de voir que petit à petit il est encouragé à se rapprocher du réseau. C’est difficile, il ne l’a jamais fait auparavant, mais il a le temps ».

– Un service sur lequel construire le reste des coups

«Son premier service a toujours été très bon, il fait généralement le meilleur service quand il en a le plus besoin, c’est une approche unique. Elle est comme ça, elle les cherche quand elle en a besoin et ça marche généralement pour elle. Cependant, notre objectif était plus de travailler le deuxième service, nous avons réalisé que ses pourcentages avec ce coup n’étaient pas assez élevés pour être une joueuse de sa stature. Nous avons travaillé ce deuxième service et le ballon après, jusqu’à présent je suis très satisfait du résultat ».