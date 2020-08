Le joueur de tennis japonais Naomi osaka, qui a initialement démissionné pour disputer les demi-finales du tournoi Cincinnati, a annoncé qu’il jouerait enfin ce match vendredi, après que l’organisation du concours a suspendu plusieurs matches pour soutenir sa protestation contre la violence raciste en États Unis.

27 août 2020 à 18h40

CEST

E.P.

« Hier, j’ai décidé de me retirer du tournoi pour protester contre les injustices raciales et la violence policière continue. J’étais (et je suis) prêt à attribuer le match à mon rival. Cependant, après de longues consultations avec la WTA et l’USTA, j’ai accepté sa demande. jouer vendredi. On m’a proposé de reporter tous les matchs à vendredi et je pense que cela a attiré plus d’attention sur le mouvement (‘Black Lives Matter’). Je tiens à remercier la WTA et le tournoi pour leur soutien », a annoncé Osaka dans un communiqué.

De cette manière, l’ancien numéro un mondial cherchera la finale du tournoi, qui se joue exceptionnellement à New York en raison du coronavirus, face au Belge Elise Mertens.