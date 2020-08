La quatrième tête de série, Naomi Osaka, est venue d’un set pour dépasser Anett Kontaveit lors de leurs huit derniers affrontements à l’Open de l’Ouest et du Sud mercredi. Le monde non. 10 a remporté 4-6, 6-2, 7-5, à sept minutes des deux heures pour atteindre sa deuxième demi-finale de la saison (après l’International de Brisbane en janvier).

La 12e tête de série de l’Estonie a semblé appelée dans le match même si Osaka avait l’air malheureux à l’autre bout. Cependant, l’ancien monde non. J’ai repris le contrôle du match et a joué à fond – proverbialement, parlant – pour se rendre en demi-finale.

Après le match, Osaka a expliqué à quel point le fait d’avoir une mentalité positive l’a aidée. «Pour moi toute cette semaine, je viens de parler d’essayer d’être plus positif. Donc, je pense que juste pour le premier set et honnêtement quelques matchs dans le second, j’étais vraiment déprimé et super négatif.

Pour moi… si je devais perdre un match, je ne voulais pas perdre un match sur cette note. J’ai juste essayé d’être plus positive et de me gonfler », dit-elle. Elle a ensuite ajouté: «Je me suis juste donné beaucoup d’excuses. Ensuite, je suis devenu très abattu chaque fois que je manquais des balles que je pensais ne pas manquer, mais je ne fais pas l’effort de me corriger.

C’était donc la direction dans laquelle je me dirigeais dans le premier set et comme le début du deuxième set. Et puis juste pour me corriger, j’ai juste commencé à penser à tous mes regrets, et je n’ai jamais regretté un match où j’ai fait de mon mieux et perdu ».

Le tennis et le Western & Southern Open voient un autre arrêt de jeu

La quatorzième tête de série Elise Mertens devait être l’adversaire d’Osaka dans l’avant-dernier tour. La Belge a stoppé la course de Jessica Pegula 6-3, 6-1 lors de leur match de quart de finale.

Cependant, les événements des derniers jours ont laissé sa participation à l’événement assez incertaine. Solidaire de ses collègues d’autres sports, Osaka a pris la décision audacieuse – et inattendue – d’annoncer qu’elle ne jouerait pas sa demi-finale jeudi en signe de protestation contre le racisme après la récente fusillade d’un Afro-américain.

L’Open de l’Ouest et du Sud, ainsi que l’ATP et la WTA, ont annoncé plus tard que tous les matchs de jeudi étaient annulés et seraient reportés. À ce stade, on ne sait pas si Osaka mettra complètement hors de l’événement ou jouera sa demi-finale après la brève pause.