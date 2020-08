Victoria Azarenka et Naomi Osaka joueront pour le titre de Western & Southern Open samedi après avoir remporté leurs demi-finales respectives vendredi. Azarenka, la double ancienne championne de l’Open d’Australie, a bouleversé Johanna Konta 4-6, 6-4, 6-1 lors de la première demi-finale de la journée.

Le match a commencé sur une note prometteuse pour la Britannique, huitième tête de série, qui a progressé d’un set, mais Azarenka a repris le chemin du match à partir du deuxième set. Elle a été la première joueuse à briser le service de Konta cette semaine et bien qu’elle ait été cassée juste après, une deuxième pause de service dans le deuxième set l’a aidée à égaliser le match avant de le terminer de manière décisive dans le troisième set unilatéral, après deux heures et 18. minutes de jeu.

«Je pense que c’était un très bon match de grande qualité dans l’ensemble. Je pense que Johanna a vraiment très bien joué. Surtout dans le premier set, elle prenait vraiment beaucoup de risques, et certaines des opportunités que j’ai eues ne les ont peut-être pas suffisantes.

Mais elle était vraiment, vraiment forte », a partagé Azarenka dans son interaction médiatique d’après-match. «J’ai senti que dans le deuxième set, j’étais capable de mieux gérer ces opportunités, de progresser un peu. Et puis dans le troisième set, j’ai eu l’impression d’être plus, vous savez, dans mon rythme et en faisant ce que je voulais faire, donc je me sentais plus à l’aise ».

Il s’agit de la première finale d’Azarenka depuis l’Open de Monterrey 2019 et elle partage cette similitude avec Osaka, qui effectue également son premier voyage en finale cette saison.

Western & Southern Open: Naomi Osaka voyage Elise Mertens dans la SF

L’ancien monde non.

1 avait besoin de deux heures et une minute pour battre la 14e tête de série Elise Mertens 6-2, 7-6 (5). De plus, Osaka a également survécu à une crise du deuxième set avant de reprendre son jeu et de terminer le match en deux sets. Après le match, parlant avec la presse, Osaka a déclaré: «Je suis vraiment heureux de jouer ce tournoi en ce moment, car le simple fait d’avoir ces matchs et de pouvoir comprendre les choses sur le terrain sera vraiment utile. .

C’est mon premier tournoi de retour de la quarantaine. Donc, je suis content d’être en finale ». Leur finale au Western & Southern Open sera la quatrième confrontation entre Osaka et Azarenka. Sur leurs trois derniers matches, les Japonais ont remporté leurs deux dernières rencontres, à l’Open de Rome 2018 et à l’Open de France 2019, tandis que le Biélorusse a remporté son premier match à l’Open d’Australie 2016. Crédit photo: W&S Open