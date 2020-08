La conférence de presse la plus attendue a été, sans aucun doute, celle donnée par les Japonais Naomi osaka après avoir soutenu les manifestations du Wisconsin contre la discrimination raciale et ne pas sortir jouer jeudi, un geste qui a généralisé l’organisation du tournoi en arrêtant la compétition pendant 24 heures. Après s’être qualifiée pour la finale, Naomi a longuement parlé des moments précédant la publication, de ses sentiments, du soutien reçu et de la nécessité d’élever la voix.

– A propos du moment où vous décidez d’agir et de montrer votre soutien au boycott promu par la NBA.

« Ouais, je suppose qu’après mon match de quart de finale, j’ai vu tout ce que faisait la NBA. Alors j’avais l’impression que je devais aussi élever la voix. Alors j’ai appelé Stu, mon agent, et nous en avons parlé. Ensuite, nous avons appelé la WTA et ils ont dit ça. ils adoreraient soutenir et qu’ils allaient retarder le tournoi un jour. J’ai donc posté ma déclaration. J’ai l’impression que c’est là que tout le monde est confus, parce que je n’ai pas dit que j’allais me retirer du tournoi. J’ai juste dit que je n’allais pas jouer le lendemain. Et aujourd’hui c’est vendredi, et quand j’ai posté c’était mercredi. Je pense que c’est là qu’il y avait un peu de confusion. Mais oui, j’ai l’impression que ça a été un peu frénétique, et honnêtement je n’ai pas pu dormir hier. Donc je suis content d’avoir pu gagner aujourd’hui ».

– Osaka reconnaît que cela l’aide à être plus motivée.

« Honnêtement, je ne suis pas sûr, car c’est mon premier tournoi de retour de la quarantaine. Donc je suis heureux d’être en finale. Bien sûr, je ressens une pression supplémentaire maintenant qu’il y a plus d’yeux qui me regardent. Oui, je dirais que je me pousse beaucoup. à moi-même et bien sûr j’ai l’impression que maintenant j’ai une autre raison, ces protestations, de vouloir gagner, mais je sens que je dois supprimer toutes ces émotions et me concentrer uniquement sur ce pour quoi je m’entraîne. «

– Une décision difficile et facile à la fois, et son admiration pour Coco Gauff.

«Pour moi, c’était difficile et facile à la fois. C’était difficile parce que j’avais l’impression que cela me mettait dans une très bonne position. Quand je m’entraînais pendant la quarantaine, je ne pensais qu’à des tournois. Donc, être en demi-finale d’un tournoi c’était quelque chose dont je pouvais vraiment être fier. Mais en ce sens, c’était aussi facile en même temps, parce que je sentais que je devais élever la voix. Si me retirer d’un tournoi pouvait faire plus de bruit, alors c’est quelque chose que je devrais faire. J’ai l’impression d’être faire ce qu’elle devrait faire. J’ai aussi l’impression que les joueurs utilisent davantage sa voix, en particulier Coco. Je l’aime pour ça. On dirait qu’elle prend les choses en main sur et en dehors du terrain, et c’est très bien. Oui, j’ai envie peut-être que cette génération de joueurs de tennis n’aura pas trop peur des conséquences. «

– L’amour reçu de Billie Jean King.

«Ouais pour moi, Billie Jean King est très gentille avec moi, pour une raison quelconque, et elle m’envoie toujours des textos de soutien. Donc c’était vraiment cool. En fait, elle m’a envoyé un texto il y a quelques minutes. super d’avoir une légende qui ne fait que soutenir ce que vous faites et vous fait vous sentir moins stressé par les décisions que vous avez prises. «