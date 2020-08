Naomi osaka est déjà en quart de finale. La joueuse de tennis japonaise a battu Dayana Yastremska aujourd’hui et a poursuivi son retour contre Muchova. L’ancienne numéro 1 mondiale est passée par la salle de presse pour continuer à réfléchir sur les sensations à New York et le manque d’attentes avec lesquelles elle a légué à la ville américaine.

Osaka a parlé des faibles attentes qu’elle ressent en ce moment, compte tenu des circonstances, ce qui pourrait lui faire perdre son jeu.

« Je n’ai aucune attente de moi-même en ce moment, parce que je n’ai pas joué depuis longtemps. J’espère juste que je me comporterai de manière positive. Je sais que je m’entraîne vraiment dur et j’ai très bien joué à Los Angeles donc je ne peux qu’espérer bien jouer ici. J’ai l’impression de ne pas jouer au niveau que je veux vraiment, mais je me prépare à l’atteindre. C’est un peu délicat, car bien sûr j’ai l’impression d’être venu ici avec l’objectif de gagner, mais en même temps, les conditions Ils sont si différents que je sens que je ne peux pas me fâcher contre moi-même si je ne gagne pas. Je serai certainement déçu, mais je ne sais pas comment tout le monde s’est entraîné. Je ne sais pas s’il y a des gens qui ont radicalement changé leur jeu ou quelque chose. Certainement, ce sont des choses dans ceux auxquels je dois penser. Pour moi, tant que je suis sûr, il n’y a rien qui me fâche. «

La Japonaise a souligné le positivisme comme la clé de son jeu dans les moments difficiles.

« Pour moi, je pense que c’est la question la plus importante. Tant que je suis positif et calme, les choses coulent généralement. Je suis capable de résoudre les choses et d’appliquer différentes solutions tant que je suis mentalement stable. »

Dans une décision importante, Naomi a également présenté les raisons de son déménagement de la Floride à Los Angeles.

J’y ai déménagé principalement pour les affaires. J’avais l’impression que je pouvais faire beaucoup plus avec mon temps libre. Je voulais aussi changer de décor, car je vis en Floride depuis l’âge de dix ans. Je pense aux joueurs de Fortennis, qui vivent aux États-Unis. C’est entre la Floride et Cali à cause du temps, et, vous savez, j’ai trouvé que c’était vraiment intéressant à chaque fois que j’y suis allé. Il y a toujours quelque chose à faire et ils ont une très bonne cuisine japonaise. «