Tennis – Pete Sampras est une légende du jeu. Il a détenu le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple au tennis masculin jusqu’à ce qu’il soit battu par les Trois Grands – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Lorsque l’Américain a remporté son 13e titre du Grand Chelem aux championnats de Wimbledon 2000, il a battu le record de tous les temps de Roy Emerson (12 majors) qui était resté plus de 30 ans.

Sampras a remporté son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows en 1990 et est devenu le plus jeune champion en simple masculin de l’US Open à l’âge de 19 ans et 28 jours.

Pete Sampras à propos de sa course à l’US Open de 1990 et de l’édition 2020

Dans un récent chat en direct avec Tim Henman pour la série ATP Champions Legends Live, il a parlé de sa course surprenante au titre de l’US Open de 1990 et a également donné son point de vue sur les championnats de l’US Open 2020.

«J’étais assez jeune à l’époque, je n’étais professionnel que pendant quelques années et j’étais en quelque sorte un cheval noir. J’essaie juste de faire la deuxième semaine très honnêtement, je ne cherche pas à la gagner, je cherche juste à m’améliorer.

Mais la mentalité était juste que je n’avais rien à perdre. Je suis juste allé là-bas et j’ai joué du très bon tennis. »Pistol Pete, comme on l’appelait, a attribué à son service l’une des principales raisons de sa grande percée au tournoi de 1990.

«En gros, c’était mon service, j’ai eu un très bon service en tant que junior. Et pendant ces 2 semaines, il vient d’entrer dans la zone. J’ai développé ce service de 125 mi / h au milieu en jouant mon jeu en essayant d’entrer dans le filet et en servant et en volant et en essayant de rester un peu en zone arrière avec André un peu en finale et je viens juste d’arriver dans la zone. «

Parlant de l’US Open 2020 qui se déroule lundi à New York dans des circonstances très différentes – y compris l’absence de supporters dans le stade et les joueurs placés dans une bulle, l’Américain de 49 ans dit: «Cela va être gênant.

Quand vous n’avez personne là-dedans, c’est un grand stade et il y a un écho là-dedans et ne pas avoir de monde ça va être bizarre. « Je pense que le joueur qui est vraiment fort mentalement ne laissera rien lui arriver.

Vous essayez simplement d’apporter l’intensité et l’énergie par vous-même et lorsque vous êtes déprimé, vous trouvez en quelque sorte un moyen. Parce que si souvent, quand vous êtes en panne, vous entendez en quelque sorte la foule, ils vous font vraiment avancer et ne pas avoir cette énergie va être difficile. «

Pete Sampras a remporté sa 14e et dernière majeure à l’US Open 2002 et n’a pas joué un autre poste de tournoi qui – il a annoncé sa retraite du jeu juste avant l’US Open 2003.