Brooks Koepka s’est retiré du Northern Trust à la veille du premier événement des séries éliminatoires de la FedEx Cup, mettant fin à sa saison 2019-2020 alors qu’il ne faisait pas partie du top 75 à l’époque et n’aurait pas pu se qualifier pour les deux derniers événements. des séries éliminatoires du PGA Tour.

Une blessure persistante au genou qui sévit à Koepka depuis octobre de l’année dernière a peut-être influencé la décision selon les spéculations. Il a expliqué lors du championnat PGA que la blessure au genou gauche rend douloureux pour lui de se rendre sur son côté gauche et provoque une multitude de fautes de swing.

Cependant, ne vous sentez pas trop mal pour Koepka car sa superbe petite amie, Jena Sims, a diverti le golfeur. Koepka est avec Jena Sims, mannequin et actrice, depuis plusieurs années. Le couple s’est rencontré au Masters 2015 au trou 7.

Qui est la petite amie de Brooks Koepka?

Selon The Sun, le joueur de 31 ans est devenu célèbre pour la première fois en tant que compétiteur au concours Miss Teen USA 2007. Elle n’a pas fait de place, mais cela n’a pas arrêté sa carrière. Depuis, elle a joué le rôle principal dans la comédie d’horreur Attack of the 50 Foot Cheerleader.

Dans le film, elle incarne une étudiante nommée Cassie Stratford qui atteint 50 pieds de haut après avoir pris un médicament expérimental. Elle a également joué dans Sharknado 5: Global Swarming et Three-Headed Shark Attack. Sur le petit écran, elle est apparue dans des émissions de télévision comme One Tree Hill, Dexter et Entourage.

La bombe a aussi un grand cœur. Elle est impliquée dans l’exploitation d’un organisme à but non lucratif connu sous le nom de Pageant of Hope qui organise des concours de beauté pour les enfants handicapés. Même si son emploi du temps est assez chargé, elle assiste régulièrement aux tournois de Koepka.

Koepka a dit un jour qu’il avait l’impression que les Sims devaient s’ennuyer dans la foule. Koepka est bien connu pour avoir dit: «Si je pouvais recommencer, je jouerais au baseball – à 100%, sans aucun doute… Pour être honnête, je ne suis pas un grand nerd du golf… Le golf est plutôt ennuyeux, pas beaucoup d’action.

Je viens d’une famille de baseball et c’est dans mon sang ». Selon elle, c’est bien le contraire. Son père jouait au golf, alors elle a grandi autour du jeu. Les Sims et Koepka sont toujours aussi forts. Jeudi, Sims a publié une photo d’elle-même en train de modeler un look estival sur Instagram, sous-titrant le message: «Les pêches de Géorgie sont le cliché le plus doux des Sims, sans surprise, a attiré l’attention d’Internet, y compris Koepka, qui a laissé tomber la remarque,« Peach rating szn », dans les commentaires.

Sims, qui a grandi en Géorgie, a répondu avec un emoji de visage embrassant. Brooks Koepka et Jena Sims ont longtemps été ludiques sur les réseaux sociaux, partageant même les résultats d’une désastreuse coupe de cheveux en quarantaine en avril.