Le Nedbank Golf Challenge, anciennement connu sous le nom de Million Dollar Challenge, est un tournoi de golf professionnel annuel pour hommes joué au Gary Player Country Club de Sun City, dans la province du Nord-Ouest, en Afrique du Sud. Il a été joué pour la première fois en 1981 et se déroule vers la fin de l’année, en novembre ou décembre.

Le Nedbank Golf Challenge est l’un des temps forts du calendrier sportif sud-africain. En 39 ans d’histoire, l’événement a réuni les plus grands noms du golf mondial. Avec 63 joueurs, jouant sur 4 jours, pour une bourse de 7,5 millions de dollars.

Le tournoi fait partie de la série Rolex sur le circuit européen et est l’avant-dernier événement de la course à Dubaï. Le parcours de golf du Gary Player Country Club, depuis son ouverture en 1979, a été reconnu comme le premier test de championnat de golf en Afrique du Sud.

Berceau du Nedbank Golf Challenge depuis 1981, ce tracé impeccablement soigné a reçu des critiques élogieuses de la part des meilleurs golfeurs du monde, qui conviennent qu’il est à la fois exigeant et juste. Le Nedbank Golf Challenge 2020 organisé par Gary Player, l’avant-dernier événement prévu dans le calendrier international de l’European Tour 2020, a été annulé.

La tournée européenne, en partenariat avec les sponsors en titre Nedbank et l’hôte du tournoi Sun International, a annoncé vendredi que le très attendu 40e anniversaire du tournoi, initialement reporté du 3 au 6 décembre 2020 au Gary Player Country Club à Sun City, sera se déroulent désormais en 2021.

Nouvelle date non encore annoncée

«C’était une décision très difficile à prendre pour nous, mais c’est une décision que nous prenons dans le meilleur intérêt du tournoi et de tous ceux qui y sont impliqués», a déclaré Mike Brown, directeur général de Nedbank Group.

«Le Nedbank Golf Challenge a toujours été bien plus qu’un simple tournoi de golf. La possibilité de voir les meilleurs golfeurs du monde en action, l’hospitalité d’entreprise, les spectateurs et la plate-forme qu’elle nous donne pour présenter l’Afrique du Sud au monde à des fins touristiques signifie que continuer le tournoi de cette année sous les restrictions et contraintes actuelles sur tous ces facteurs importants n’étaient tout simplement pas réalisables.

À ce titre, avec nos partenaires de Sun International et de l’European Tour, nous avons pris la décision de reporter le 40e anniversaire à 2021, date à laquelle il peut, espérons-le, être célébré de la manière dont les fans de golf ont l’habitude de voir au Nedbank Golf Challenge ».

Anthony Leeming, directeur général de Sun International, a déclaré: «Ce fut une période sans précédent pour nous tous dans le golf et dans le secteur de l’hôtellerie. Alors que nous sortons lentement des restrictions auxquelles nous avons dû adhérer, nous convenons qu’il est prudent de reporter ce qui est un événement phare pour nous et Sun City à un moment où nous pouvons lui rendre justice et maintenir des normes très élevées. nous nous sommes toujours fixés pour cet événement depuis 1981 ».

Gary Player, l’hôte du tournoi, a déclaré: «Je suis convaincu que l’European Tour, Nedbank et Sun International auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer de faire en sorte que le Nedbank Golf Challenge de cette année puisse avoir lieu, et que c’est une décision qu’ils n’auraient pas prise. prise à la légère.

Le Nedbank Golf Challenge est un tournoi dont nous sommes tous extrêmement fiers, et si le reporter d’un an nous permet de présenter un Nedbank Golf Challenge encore meilleur en 2021, alors je le soutiens pleinement ». Keith Pelley, directeur général de l’European Tour, a déclaré: «Le Nedbank Golf Challenge est un événement spectaculaire qui présente de nombreux éléments merveilleux que l’Afrique du Sud apporte au monde du golf.

Pour que le tournoi soit le meilleur possible pour les joueurs et toutes nos parties prenantes, il est juste que nous attendions le moment où nous pourrons célébrer le 40e anniversaire de manière appropriée ». La date du 40e anniversaire du Nedbank Golf Challenge en 2021 sera annoncée en temps voulu.