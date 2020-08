Todd Woodbridge, la moitié du célèbre duo Woodies, a fait ses premiers commentaires publics depuis que son ancien partenaire Mark Woodforde a révélé que le couple ne s’était pas parlé depuis un moment. Dans une apparition sur le podcast « Break Point », il y a quelques semaines, Woodforde a expliqué à quel point il souhaitait que lui et son ancien partenaire soient dans un meilleur endroit.

« C’est probablement l’un des plus grands dilemmes en ce moment. J’aurais aimé que Todd et moi soyons dans un meilleur endroit, nous ne nous sommes pas parlé depuis un certain temps. » « Il a développé un partenariat avec Jonas et ils ont eu du succès ensemble, mais pas n’importe où. au même niveau que les Woodies.

C’est décevant pour moi, je joue toujours aux événements des légendes, donc c’est un peu grognon de se présenter et nous ne jouons pas ensemble. « » Je suppose que les Woodies sont passés à l’arrière-plan pour lui et qu’il développe sa propre marque.

« Il y a des éléments et des éléments dans lesquels je suis sûr que nous partageons tous les deux, mais j’espère qu’un jour nous pourrons être dans de meilleures conditions que là où nous sommes maintenant ».

Todd Woodbridge commente la possibilité d’une réunion Woodies

S’adressant à Channel 9, Woodbridge, qui est maintenant l’un des principaux commentateurs du tennis, a fait ses premiers commentaires sur la possibilité d’une réunion Woodies.

« Il est peu probable que nous puissions être séparés par tout ce que nous avons fait ensemble sur le terrain. Les Woodies sont un nom connu en Australie. Si le public australien, et Mark en particulier, veut nous revoir ensemble, nous je dois y arriver. «

Les Woodies font partie des équipes de double les plus titrées de l’histoire du tennis masculin. Ils ont été nommés équipe ATP de l’année en double à cinq reprises et ont remporté 61 titres ATP en double ensemble au cours de leur carrière. Ils ont remporté 11 titres de double du Grand Chelem, dont un Open de France, deux Open d’Australie, deux Open des États-Unis et six Wimbledons.

Ils ont également remporté une médaille d’or aux Jeux Olympiques d’Atlanta de 1996, une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, et faisaient partie du titre australien de la Coupe Davis en 1999. Todd Woodbridge est maintenant l’un des principaux commentateurs du sport à la télévision et a été signé par le Nine Network en tant que commentateur en 2018, après plusieurs années chez Seven Sport.