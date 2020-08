Boris Becker était le plus jeune joueur à remporter le tournoi de Wimbledon: il l’a fait pour la première fois en 1985, à seulement 17 ans. Champion de six titres du Grand Chelem au total, Bum Bum Becker n’a raté que Roland Garros à Paris, où il disputait encore trois demi-finales.

Retraité en 1999, l’Allemand a été l’entraîneur-chef de Novak Djokovic pendant deux ans. Avec Becker de son côté, Noel a pu élever son niveau entre 2014 et 2016, remportant de nombreux titres et remportant le Grand Chelem Carrière tant rêvé, remportant le Roland Garros 2016 contre Andy Murray.

Boris Becker sur le smash de Novak Djokovic

En parlant de tennis de haut niveau, Boris est revenu sur un sujet dont il avait en fait discuté dans le passé, le smash de Novak Djokovic. Il l’a fait: «Je vais vous dire un secret. Je peux dire ça parce que c’est mon ami.

Savez-vous qui, à mon avis, a le pire smash de tout le top 100 du tennis mondial? Novak Djokovic. Crois moi! » L’Allemand a ensuite poursuivi: «Vous n’avez aucune idée de combien nous nous sommes entraînés tous les deux au smash. C’est dans sa tête!

Il pense que le ballon arrive et il veut faire quelque chose d’extravagant, comme sauter. Alors je lui dis: restez simple. Gagnez le point! »Nole est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté tous les titres du Masters 1000 au moins une fois dans sa carrière.

Avec 17 trophées du Grand Chelem, le Serbe n’est derrière que Roger Federer et Rafael Nadal, à 20 et 19 ans. En février dernier, Novak a remporté l’Open d’Australie de Melbourne pour la huitième fois, battant en finale en cinq sets l’Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de Nadal en quarts de finale.

Djokovic a déjà confirmé sa participation au prochain US Open à New York, qui verra à la place l’absence de Federer et Nadal. Il s’agit du premier tournoi du Grand Chelem depuis 1999 qui se jouera sans les Suisses et les Majorquins, dans une saison, comme celle de 2020, fortement conditionnée par la pandémie mondiale de Coronavirus, qui a également conduit à l’annulation de Wimbledon.

Aux États-Unis, le virus a fait plus de 170000 morts et les cas de contagion ont largement dépassé les cinq millions. La situation est également instable en Europe, avec l’augmentation exponentielle des cas au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et dans les pays Blacanici. La situation évolue encore.