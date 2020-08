Novak Djokovic peut écrire l’histoire à l’US Open 2020: remporter son quatrième titre à Flushing Meadows et se rapprocher de Rafael Nadal et Roger Federer, respectivement à 19 et 20 Chelems. Une Major Race vraiment passionnante qui trouvera une autre étape importante à New York, si le Chelem américain est joué.

En fait, il y a encore beaucoup de doutes sur le déroulement du tournoi, menacé par la pandémie mondiale de Covid-19 qui afflige le monde et qui frappe durement les USA. À New York, il n’y aura pas de Rafael Nadal, Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka et bien d’autres, qui ont décidé de sauter l’US Open et de ne pas risquer un voyage aux États-Unis en raison des conditions précaires de sécurité.

Donc si le tournoi est joué, évidemment Novak Djokovic sera le favori pour la victoire finale, ce 18e Chelem qui projeterait encore plus le Serbe dans la légende du tennis, à moins de deux Majors du record de Chelem que Roger Federer détient aujourd’hui.

Mais quels pourraient être les problèmes de Djokovic?

Nole a rencontré une véritable guillotine médiatique après le désastre de l’Adria Tour et ce qui a suivi. Les joueurs et le personnel ont été infectés par Covid-19 en raison de protocoles de sécurité inexistants et du non-respect de la distance sociale.

Le même Djokovic, sa femme Jelena et son entraîneur Goran Ivanisevic ont également contracté le Coronavirus. Une vague de critiques très vives de Nole s’en est suivie. Et aussi contre ses parents, après les déclarations peu flatteuses contre Roger Federer.

A New York, Djokovic aura beaucoup de pression: il y est habitué grâce à sa force mentale, mais il aura plus à perdre qu’à gagner. Car même si ses rivaux les plus redoutables manquent, s’il devait être battu par un étranger, alors les répercussions sur sa saison pourraient être importantes.

Heinz Gunthardt, capitaine de la Swiss Fed Cup, n’est pas sûr que Djokovic gagnera facilement et à New York: « Cela pourrait être la bonne opportunité pour Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev. L’US Open sera tout sauf une marche pour Novak Djokovic. .

Il sait très bien qu’il aura tout à perdre et que quelque chose pourrait mal tourner. « De plus, les conditions physiques et psychologiques (de tous les joueurs de tennis) après un si long arrêt seront évaluées. Bref, il y a des inconnues, beaucoup, mais, finalement, Novak Djokovic arrivera à New York en tant que favori pour le titre.