Survivre, résister, lutter contre l’adversité, accepter les mauvais moments et en sortir plus fort. Tout cela est ce qui assure Novak Djokovic chaque fois qu’il frappe la piste. Il est très difficile de trouver un autre joueur dans l’histoire de ce sport qui ait cette capacité naturelle de concourir, en toutes circonstances et contextes. Quand il n’a rien à prouver et que la victoire n’est pas la chose la plus importante, sans que personne ne puisse lui reprocher une minuscule détente à peine perceptible, le chacal aiguise ses crocs pour gagner. Gagnez, gagnez et gagnez, même avec une gêne physique, même sans public dans les tribunes, avant un Roberto Bautista impérial, et même quelques jours avant de commencer la US Open 2020. Le finaliste de ATP Masters 1000 Cincinnati 2020 Il n’est pas passé par une conférence de presse, mais au pied de la piste il a parlé clairement.

« C’était un match très étrange, je dois dire. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai pu être victorieux car je pense que Roberto était le meilleur joueur sur le terrain aujourd’hui », a reconnu Novak avec des signes visibles de fatigue. « Je peux seulement dire que je ne me sentais pas du tout bien à aucun moment et dans aucun aspect du jeu. En plus, mon corps n’a pas bien répondu, je me suis senti mal à l’aise, mais je ne sais pas comment, j’ai pu réaliser un match très difficile », a déclaré le Balkan. qu’il ne semblait pas très enthousiasmé par le triomphe, ce que les médias serbes lui ont demandé.

Généralement expressif, il semblait que Djokovic voulait juste échapper aux micros. « Une victoire est toujours une victoire », a-t-il commenté, avant de se précipiter. Peu de temps après, l’organisation de la ATP Masters 1000 Cincinnati 2020 a publié une déclaration indiquant que le Serbe n’assisterait pas à une conférence de presse parce que l’inconfort physique qu’il avait ressenti s’aggravait et le service médical du tournoi lui avait recommandé de ne pas parler aux médias. Sans aucun doute, une pointe d’incertitude pour la finale avec Milos Raonic et le US Open 2020.