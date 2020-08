Tout comme Roger Federer, Novak Djokovic avait fait un début plutôt lent à Cincinnati, remportant l’un des quatre premiers matchs qu’il a disputés dans l’Ohio. Tout a changé en 2008 lorsqu’il a atteint la finale pour la première fois, perdant deux bris d’égalité face à Andy Murray.

Il était difficile de croire à l’époque que l’un des meilleurs joueurs sur des terrains durs de tous les temps aura tant de mal à réclamer la couronne de Cincinnati, mais il semblait qu’il n’était pas destiné à soulever le trophée là-bas, perdant quatre autres finales en 2009, 2011, 2012 et 2015, lorsqu’il y a concouru pour la dernière fois.

Trois ans après une défaite 7-6, 6-3 en finale contre Roger, Novak a disputé une autre finale à son événement Masters 1000 le plus désiré. Il s’est avéré que la sixième finale a été décisive pour lui, devançant le septuple champion Federer 6-4, 6-4 en une heure et 20 minutes pour remporter la couronne et atteindre le record de tennis ultime en tant que premier joueur avec les neuf Masters 1000 trophées!

Avec les finales ATP, les quatre Majors et la couronne de la Coupe Davis déjà dans sa collection, Novak avait consolidé son statut de l’un des plus grands joueurs de tous les temps, établissant le record qui ne se répétera guère de si tôt.

Les deux joueurs ont eu du mal cette semaine-là mais ont été les finalistes mérités, luttant contre leurs rivaux et la pluie pour organiser la 46e rencontre, la première depuis l’Open d’Australie en 2016. C’était la 31e couronne Masters 1000 pour Novak et la première depuis Toronto 2016, l’un des plus aimés car il lui a valu un Golden Masters de carrière après tant de finales perdues à Cincinnati, dont trois contre Roger.

En 2018, Novak Djokovic a remporté le neuvième trophée Masters 1000.

Les principaux éléments du triomphe de Novak ont ​​été son retour fantastique, la performance globale au service et la domination de la ligne de fond et les rallyes les plus courts, où Federer aurait dû avoir l’avantage.

Novak a perdu 14 points en dix matchs de service, se brisant une fois de la seule chance de pause qu’il a offerte à Roger. D’un autre côté, Novak a magnifiquement apprivoisé le service de Roger, renvoyant autant de balles que possible pour laisser le Suisse sans points libres et déplaçant le champ de bataille vers son terrain familier sur la ligne de fond.

Federer a perdu 42% des points derrière le tir initial pour subir trois pauses sur les six occasions de Novak, incapable d’imposer ses coups ou de garder les échanges sur sa raquette. Djokovic a eu 12 gagnants et 16 fautes directes, bien meilleur que le ratio 22-39 de Federer, les Suisses pulvérisant trop d’erreurs de coup droit et perdant du terrain entièrement dans les échanges les plus courts jusqu’à quatre coups où Novak avait un avantage de 49-35, ce qui donnait à peu près un avantage. lui le titre.