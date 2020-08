La victoire comme habitude, comme mode de vie et comme destin inévitable. C’est ce que ça véhicule Novak Djokovic chaque fois qu’il sort sur le court pour affronter des matchs d’une coupe similaire à celle qu’il a mesurée Tennys Sandgren en huitièmes de finale ATP Masters 1000 Cincinnati 2020. Il est presque impossible d’assister à un échec organique dans le tennis serbe qui le fait s’effondrer contre des rivaux inférieurs et même pas des joueurs individuels comme les Américains sont généralement capables de lui mettre en difficulté. Ses doutes contre Berankis dans la première mise du tournoi ont généré certains doutes totalement dissipés avec une performance de marque maison, pour gagner 6-2 6-4.

Le chaos et la volonté clairement offensive avec lesquels Sandgren joue habituellement, ont été redoublés dans un duel où l’Américain n’avait rien à perdre, généreux dans ses efforts et toujours avec une bonne attitude. Cela a donné le sentiment dans le premier partiel celui-là conduisait une voiture utilitaire qui l’obligeait à jouer très révolutionné pour maintenir la vitesse d’un Novak qui avait plusieurs vitesses de plus à offrir. C’est ainsi que le jeu s’est déroulé jusqu’à ce que les cassures tombent comme des fruits mûrs, et une fois la première sortie, les suivantes ont débordé.

Djokovic a bien déplacé le ballon, a joué de manière agressive et a réussi à dicter le jeu, neutralisant les attaques d’un homme qui a laissé de grands coups, mais qui manquait de la continuité nécessaire pour blesser un joueur de cette taille. Peu de changements dans le deuxième manche, où Novak a cassé le service de son rival au premier changement et a surmonté la frayeur du huitième match, où Sandgren en est venu à avoir un 0-40 à la suite de la détente du Serbe, qui n’a pas hésité à se concentrer et à gaspiller les espoirs de rébellion de son adversaire.

Il a clôturé le jeu avec solvabilité, en ajoutant un de plus à la liste infinie des rencontres de ce type qui assaisonnent son CV. Novak Djokovic Il se sent à nouveau puissant, il semble être beaucoup mieux à cause de l’inconfort dans son cou et il se retrouve physiquement. Il a encore beaucoup de marge de progression, mais ce sont ses triomphes qui lui permettront d’acquérir le rythme compétitif nécessaire pour apparaître dans le US Open 2020 avec toutes les garanties de pouvoir se battre pour la gloire. Son prochain rival dans le ATP Masters 1000 Cincinnati 2020 être Jan-Lennard Struff, cela exigera sûrement quelque chose de plus de sa part quand il sera en pleine forme et entré dans le top 30 pour la première fois de sa carrière.