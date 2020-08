N ° mondial 1 Novak Djokovic a rejoint Rafael Nadal sur 35 titres en Masters 1000. Le Serbe a battu Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 en deux heures, restant invaincu en 2020 et livrant le 11e triomphe sur le Canadien en autant de rencontres.

En remportant cinq matches à New York, Djokovic a remporté le deuxième Career Golden Masters, soulevant la deuxième couronne de Cincinnati et ajoutant 1000 points à son total avant l’US Open qui débutera lundi. Grâce à ce premier set, Milos a pris un point de plus que Novak, ayant une pause précoce dans le décideur et se retrouvant toujours à terre dans la quatrième finale du Masters 1000.

Le Canadien a eu 26 gagnants et 25 fautes directes, ayant l’avantage dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups, mais perdant du terrain dans les plus avancés, en particulier dans les sets deux et trois. Milos avait le dessus dans le premier set, remportant 27 points sur 41 et offrant deux pauses pour un 6-1.

Novak n’a pas pu trouver le rythme au service et au retour, réussissant 47% du premier service et offrant à Milos près de 60% des points de retour, suffisamment pour porter le Canadien devant en un rien de temps. Milos a tenu à 30 dans le premier match avec un vainqueur du coup droit, gaspillant une chance de pause dans le suivant et forgeant un avantage de 2-1 avec un vainqueur du service.

Novak a marqué un revers au quatrième match pour subir une pause à 15 et se retrouver 3-1 vers le bas, luttant beaucoup dans ces moments-là alors que Raonic décrochait un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour confirmer l’avantage et passer 4-1 vers le haut. Le Canadien a obtenu une autre pause dans le sixième match après la double faute de Novak, scellant le premier match avec un as dans le septième match pour un 6-1 après 30 minutes.

Reprenant son jeu dans le deuxième set et commençant à se sentir mieux, Djokovic n’a perdu que huit points en cinq matchs de service, évitant les ennuis et augmentant la pression de l’autre côté.

Novak Djokovic a remporté le 35e titre du Masters 1000 à Cincinnati.

Restant en contact dans la première partie du set, Milos a perdu une balle de jeu à 2-3 et a perdu son service après le revers net de Novak, qui était maintenant aux commandes. Le Serbe a tenu en amour pour ouvrir un écart de 5-2 et a fermé le set après une erreur de coup droit de Raonic à 5-3.

Maîtrisant bien ses coups, Djokovic avait l’avantage dans les échanges les plus courts et moyens, prenant de l’élan devant le décideur où il était le favori. Partant de zéro, Raonic a tenu à l’amour dans le premier match et a pris une pause à 15 ans qui l’a envoyé 2-0, prêt à se battre jusqu’à la fin.

Pourtant, c’était son dernier moment lumineux de la finale, alors que Djokovic prenait en charge d’effacer le déficit et de passer devant. Le Serbe a réclamé 16 des 20 points suivants, remportant des pauses dans les matchs trois et cinq et tenant à 15 pour un avantage de 4-2.

Au service du titre lors du dixième match, Djokovic a dû faire face à une balle de break après un brave revers sur la ligne vainqueur de Raonic qui a marqué un coup droit facile pour gaspiller une énorme opportunité. Novak a forcé une erreur de Milos pour une balle de match, la convertissant pour sceller l’accord et remporter la 35e couronne Masters 1000.