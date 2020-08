Avec 40 victoires en Masters 1000, on pouvait laisser une trace au niveau premium ATP, notamment avec certaines finales ou trophées. D’un autre côté, lorsque vous remportez 40 victoires lors d’un seul événement Masters 1000, cela fait de vous une légende du tournoi et sécurise au moins quelques titres par votre nom.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Pete Sampras et Andre Agassi sont des joueurs avec dix trophées Masters 1000 ou plus, tous sauf Murray remportant 40 victoires en un seul événement. Andre Agassi et Pete Sampras l’ont fait chez eux à Miami, avec trois figures dominantes de cette série réalisant l’exploit 12 fois au total, la plupart par Rafael Nadal, qui a remporté 40 triomphes dans cinq tournois Masters 1000 différents.

Roger Federer et Novak Djokovic étaient à égalité sur trois jusqu’à samedi soir, lorsque Djokovic a remporté la 40e victoire à Cincinnati, devenant le deuxième joueur après Rafa avec ce nombre de victoires dans quatre tournois différents. Après Indian Wells, Rome et Miami, Novak a ajouté un autre événement à cette liste impressionnante, battant cinq rivaux et décrochant la 35e couronne Masters 1000 et le deuxième Carrer Golden Masters.

En compétition pour la première fois depuis février, Novak a surmonté cinq adversaires et des problèmes physiques pour remporter les troisièmes titres en simple de la saison et améliorer son score de 2020 à 23-0. En demi-finale, Djokovic a perdu 6-5 lors du dernier set contre Roberto Bautista Agut, l’Espagnol craquant sous la pression pour donner un service et perdant le tie break 7-0 pour propulser Novak dans la 51e finale du Masters 1000.

Là, Novak a battu Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 en deux heures, remportant la 40e victoire à cet événement, le trophée et le deuxième Career Golden Masters. Novak n’existait pas sur le terrain dans le premier set, luttant pour trouver le rythme et se cassant deux fois, élevant le niveau par la suite pour renverser un rival déterminé et assurer la couronne.

Novak Djokovic a remporté au moins 40 matchs lors de quatre événements du Masters 1000.

Servant à 47% dans le match d’ouverture, Novak n’a pris que 14 points sur 41, incapable d’égaler les chiffres de Raonic et devant tout recommencer à partir du deuxième set.

Djokovic a perdu huit points en cinq matchs de service, défiant Raonic de faire correspondre ces chiffres et paraissant beaucoup mieux dans les rallyes. Milos a perdu une balle de jeu à 2-3 et a subi une pause pour la première fois, perdant confiance et s’éloignant du trophée.

Djokovic a assuré le set après l’erreur de coup droit de Raonic à 5-3, devenant le favori du décideur. Milos est resté amoureux lors du premier match du set final et a décroché une pause à 15 pour ouvrir un écart de 2-0, faisant un grand pas vers la couronne s’il pouvait bien servir jusqu’à la fin.

La bataille était loin d’être terminée, le joueur le plus expérimenté prenant les commandes pour effacer le déficit et prendre de l’élan. Djokovic a attrapé 16 des 20 points suivants, gagnant des pauses dans les matchs trois et cinq et tenant à 15 pour un avantage de 4-2.

Servant pour le titre à 5-4, Djokovic a repoussé une chance de pause et a forcé une erreur de Raonic à passer au sommet et à franchir une autre étape importante dans sa carrière déjà impressionnante.