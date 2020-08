À la fin de 2010, Rafael Nadal, âgé de 24 ans, détenait 18 titres Masters 1000, égalant le record de Roger Federer et Andre Agassi et paraissant bien dominer la série premium ATP. Novak Djokovic avait cinq trophées Masters 1000 dans sa collection avant 2011, en obtenant cinq lors de sa première saison glorieuse et en commençant à faire fondre le déficit de Nadal et d’autres.

Le Serbe est devenu le joueur à battre dans cette série, offrant un tennis incroyable entre Indian Wells et Paris, sur différentes surfaces et certaines parties de la saison. Après Madrid 2014, Rafa avait neuf titres devant Novak (27 à 18) mais cela allait tout changer les années suivantes, puisque Djokovic remportait pas moins de dix trophées en 2015 et 2016.

Prêt à riposter, Nadal a remporté cinq couronnes en 2017 et 2018, regagnant le trône du Masters 1000 et terminant la saison précédente avec un titre de plus que Novak. Le Serbe n’avait besoin que d’une seule chance pour égaler le record de Nadal de 35 trophées Masters 1000, soulevant la couronne samedi à Cincinnati (joué à New York) pour suivre le rythme de l’Espagnol et le rejoindre au sommet.

Jouant pour la première fois depuis Dubaï en février, Novak a battu Ricardas Berankis, Tennys Sandgren, Jan-Lennard Struff et Roberto Bautista Agut pour se qualifier pour la 51e finale du Masters 1000. En demi-finale, Bautista Agut a servi pour la victoire à 6-5 dans le dernier set, seulement pour subir une pause et perdre le tie break 7-0, propulsant Djokovic vers le choc contre Milos Raonic.

Le Canadien a disputé son premier titre Masters 1000, laissant tout sur le terrain et terminant toujours avec le deuxième prix. Après une bataille divertissante, Djokovic a marqué un triomphe 1-6, 6-3, 6-4 en deux heures, remportant le 35e titre Masters 1000 et le deuxième Career Golden Masters.

Novak a tout recommencé après un terrible premier set, se sentant mieux sur le court et venant d’une panne dans le dernier set pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Novak Djokovic a égalé le record de Rafael Nadal de 35 titres en Masters 1000.

Milos a été le joueur à battre dans le premier set, prenant 27 points sur 41 et volant deux fois le service de Novak pour le sceller 6-1 en une demi-heure. En difficulté physiquement, Djokovic a servi à 47% et a cédé près de 60% des points de tir initiaux pour pousser le Canadien devant.

Raonic a gaspillé une chance de pause dans le deuxième match, améliorant cela deux matchs plus tard lorsque Djokovic a raté un revers. Milos a tiré un coup droit sur la ligne gagnante pour confirmer l’avantage et construire une avance de 4-1, assurant une autre pause dans le sixième match lorsque Novak a frappé une double faute et ramenant le set à la maison avec un as pour un 6-1.

Élevant son niveau et se sentant mieux sur le terrain dans le deuxième set, Djokovic a perdu huit points en cinq matchs de service, mettant Raonic au défi d’égaler ces chiffres. Milos a perdu un point de jeu à 2-3 et cela lui coûterait cher, permettant à Novak de marquer sa première pause et de passer devant.

Djokovic a assuré le set après une erreur de coup droit de Raonic à 5-3, devenant le favori devant le décideur. Milos est resté amoureux lors du premier match du set final et a décroché une pause à 15 pour ouvrir un écart de 2-0, faisant un grand pas vers la couronne.

La bataille était cependant loin d’être terminée, car Djokovic a pris en charge d’effacer le déficit et de prendre de l’élan. Le Serbe a décroché 16 des 20 points suivants, gagnant des pauses dans les matchs trois et cinq et tenant à 15 pour un avantage de 4-2.

Servant pour le titre à 5-4, Novak Djokovic a sauvé une chance de pause et a forcé une erreur du Canadien à passer au sommet et à remporter le deuxième Golden Masters en carrière.