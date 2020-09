Ce n’est pas seulement le talent de Novak Djokovic qui le distingue des autres joueurs. Son régime strict sans gluten a joué un rôle majeur dans son succès. C’est certainement le régime d’un athlète dévoué et ce serait très difficile à suivre pour nous, simples mortels.

Changer son alimentation a été incontestablement le tournant de sa carrière. Cela a aidé Djokovic à passer d’un effondrement régulier en milieu de match à une séquence de victoires en Grand Chelem. En 2010, Djokovic a vu un report contre Jo-Wilfried Tsonga lors du quart de finale de l’Open d’Australie 2010.

Il a pris une avance de deux sets à un mais a ensuite subi une crise physique et a perdu le match. Le Serbe était à un point bas de carrière et avait des problèmes de santé. Cependant, le Dr Igor Cetojevic l’a vu jouer à l’Open d’Australie 2010.

Par la suite, le Dr Igor a suggéré quelques changements à Djokovic. Il a ensuite ajusté ses apports en supprimant le gluten, le sucre et les produits laitiers et a maintenu un régime strict et propre.

«Je commence avec de l’eau chaude» – Novak Djokovic

Dans une interview avec Graham Bensinger, Djokovic a admis que le régime alimentaire était l’une des parties les plus importantes du problème.

L’homme de 33 ans a également partagé son régime alimentaire moyen à base de plantes. «Changer le régime alimentaire m’a permis de me débarrasser des allergies et de tout ce qui est particulièrement le gluten, les produits laitiers et le sucre raffiné que j’ai supprimés de mon alimentation», a déclaré Djokovic.

«Je commence avec de l’eau tiède et du citron pour aider mon corps à se détoxifier, puis j’aurais du jus de céleri à jeun, puis je ferais une pause», a-t-il déclaré en révélant son alimentation. Il a ajouté: «Et j’aurais mon smoothie vert, avec différentes algues, différents fruits, superaliments et excellents suppléments que j’utilise qui me permettent d’avoir une clarté mentale, une sensation de bien-être, de la longévité et différents bienfaits sur la santé».

Il a expliqué qu’il mange beaucoup de fruits pour la première partie de la journée, des salades. Djokovic préfère ne pas manger d’aliments qui exigeraient beaucoup d’énergie pour la digestion, surtout dans la première partie de la journée, car c’est là qu’il a le plus besoin d’énergie pour son entraînement.

«Je garde donc les choses assez légères. J’aurais probablement aimé les céréales comme le quinoa et le millet et le riz sauvage, la patate douce, la pomme de terre normale cuite à la vapeur ou bouillie », a-t-il conclu. Suivre le régime de Djokovic n’est certainement pas la tasse de thé de tout le monde. Cependant, on peut sûrement s’inspirer de l’éthique de travail et de la discipline de Djokovic dans ses habitudes alimentaires.