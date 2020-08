Tennis – Le n ° 1 mondial Novak Djokovic et le canadien Vasek Pospisil ont confirmé la création de l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), le nouveau syndicat de joueurs qui a été contesté par les instances dirigeantes du tennis ainsi que par plusieurs joueurs de renom – dont Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray.

Novak Djokovic et Vasek Pospisil confirment la création du PTPA

Samedi soir à New York, Djokovic, Pospisil et plusieurs autres joueurs ont publié une mise à jour sur leurs comptes de médias sociaux en disant: «Après la réunion fructueuse d’aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer le début de la Professional Tennis Players Association (PTPA).

La première association de joueurs de tennis depuis 1972. « Pospisil a publié une autre mise à jour disant que le but de la PTPA était d’unifier les joueurs et de faire entendre leur voix. » La Professional Tennis Players Association (PTPA) n’est pas apparue comme combative, pour perturber , ou pour causer des problèmes dans ou en dehors de la tournée de tennis.

Simplement pour unifier les joueurs, faire entendre nos voix et avoir un impact sur les décisions prises qui affectent nos vies et nos moyens de subsistance. »Le groupe de joueurs qui a confirmé son soutien au nouveau syndicat a également posé ensemble pour une photo sur le site de l’US Open.

Environ 60 joueurs peuvent être vus sur la photo portant des masques. La même photo et la même publication ont également été partagées par plusieurs autres joueurs sur leurs comptes de médias sociaux – indiquant qu’ils font partie du groupe qui s’est inscrit au nouveau syndicat.

Certains d’entre eux incluent – les frères américains Ryan et Christian Harrison; Rohan Bopanna de l’Inde et Aisam Qureshi du Pakistan; Les Serbes Filip Krajinović et Dusan Lajovic; Les Croates Ivo Karlovic et Ivan Dodig; et l’Argentin Guido Pella et le Bolivien Hugo Dellien, dont la disqualification de l’Open de l’Ouest et du Sud a également irrité plusieurs joueurs du circuit masculin.

Alors que les instances dirigeantes du tennis ont déjà soutenu l’ATP en tant que meilleur organisme pour représenter les intérêts des joueurs, et que plusieurs joueurs n’ont pas encore confirmé leur soutien au nouveau syndicat, il sera intéressant de voir comment cela se déroulera au cours des prochaines semaines alors même que l’US Open. démarre à New York lundi.

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic visera à remporter son 18e titre du Grand Chelem et à combler l’écart sur Rafael Nadal (19 majors) et Roger Federer (20 majors) dans la bataille pour le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem de l’histoire du tennis masculin.