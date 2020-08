N ° mondial 10 et un finaliste de Cincinnati cinq fois perdant Novak Djokovic a obtenu une nouvelle chance de remporter les trophées Masters 1000, battant le champion 2016 Marin Cilic 6-4, 3-6, 6-3 en deux heures et 32 ​​minutes en 2018. C’était difficile. bataille et presque rien ne pouvait les séparer, Novak ne remportant que deux points de plus pour sa 15e victoire en 17 rencontres contre le Croate et la 45e finale du Masters 1000.

Le Serbe a sauvé neuf des 12 points de rupture, réduisant les dégâts dans ses matchs et volant le service de Marin quatre fois pour l’emporter après la pause décisive à 4-3 du décideur. Cilic était le joueur le plus productif, ce qui était la bonne tactique, frappant 42 gagnants et 40 fautes directes tandis que Novak se tenait sur un ratio de 26-27, gagnant trois points de plus dans les échanges les plus courts où il devait garder le rythme avec un coup dur rival.

Novak a réclamé huit points au retour dans le premier set, mais cela a suffi pour une seule pause dans le troisième match lorsque le revers de Marin a atterri longtemps. Cela s’est avéré être le moment crucial du set, alors que Djokovic a repoussé une chance de pause dans le sixième match avec un vainqueur et un autre à 5-4 grâce à un service non rendu, remportant le premier match 6-4 en un peu moins d’une heure après. une bataille exténuante.

Les tables ont changé dans le deuxième set lorsque Cilic a pris les commandes, devançant Novak depuis la ligne de fond avec des coups de fond profonds et agressifs et des pauses dans les matchs deux et six pour ouvrir une avance de 5-1 après la double faute du Serbe.

Djokovic a fait une pause dans le septième match après un faible coup droit de Cilic, sauvant deux points de set sur son service lors du huitième match et le ramenant à la maison avec quatre gagnants consécutifs, ce qui était très important. Néanmoins, Cilic a scellé le set avec une prise en amour dans le neuvième match, tirant un as pour introduire le set décisif, avec l’élan de son côté du terrain.

À Cincinnati 2018, Novak Djokovic a battu Cilic pour le choc de Roger Federer.

Là, Novak a attiré le premier sang avec une pause dans le quatrième match lorsque Marin a marqué un coup droit, mais son avance a été de courte durée, sauvant trois points de rupture avant une autre double faute qui lui a coûté cher, permettant à Marin de revenir sur le tableau de bord.

Djokovic a obtenu une autre pause dans le huitième match avec un coup droit fantastique dans le vainqueur. Le triomphe était entre ses mains après un autre vainqueur du coup droit dans le suivant, se propulsant dans la sixième finale à Cincinnati et la première aux événements Masters 1000 depuis Rome 2017. Là, Novak affronterait Roger Federer, essayant de devenir le premier joueur avec les neuf titres différents de Masters 1000.