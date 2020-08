Parfois, il n’y a pas de meilleure victoire que celle dans laquelle elle est obtenue en se mettant dans la peau d’un maçon et en construisant ce qu’il a lui-même imaginé. Novak Djokovic Il applique ce principe au tennis, retroussant ses manches et enfilant une combinaison lorsque les choses ne semblent pas aller. Il y a beaucoup de joueurs sur le circuit capables de mettre Nole dans tant de problèmes dans un tournoi de ces caractéristiques. Le bien de Ricardas Berankis il a pratiquement joué l’un des meilleurs matchs de sa carrière et a quand même quitté le match sans même prendre un set (7-6 et 6-4). C’est ce qu’il faut pour jouer contre l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Malgré tout, le Lituanien a apprécié le match comme s’il s’agissait d’un cadeau, un cadeau qu’il a sans doute mérité après plusieurs années de combat pour disputer des matchs de ce calibre.

Ricardas Berankis a ravi les fans qui ont regardé le match à la télévision, provoquant des exclamations de surprise et parfois même d’admiration. Djokovic lui-même semblait étonné par le niveau de tennis de son rival sur le court. Le Serbe n’a pas porté le manche du jeu, incapable d’afficher son rythme avant le match impétueux du Lituanien. Des plans spectaculaires qui laissent à peine entrer le joueur des Balkans. À tel point que même Berankis a été vu avec une rupture dans le premier set (3-4 et service). Le numéro un mondial a été contraint de réagir et de réaliser rapidement une pause qui lui ferait même le concours et montrerait qu’il est ici à Cincinnati pour se battre pour le titre.

Mais malgré ce qui se passait dans le match, Novak n’a pas été frustré et a continué à travailler sur chaque point. Le premier set allait être décidé dans le tie-break et c’est à ce moment que la différence de classement et de niveau a été perçue. Le Lituanien n’a pas pu lutter contre l’aura gagnante de Djokovic qui dans un vu et non vu a pris la première manche avec la bonne chose.

Le Lituanien a assumé quelque chose qui semblait inévitable et a décidé que cela n’allait pas gâcher la fête et qu’il allait continuer avec le plan de match établi avant le début du match. Il a continué avec le récit des coups du fond du court, profitant de la vitesse de la balle sur le terrain et faisant s’user Nole, qui a continuellement commis des erreurs directes qui ont donné de l’air à son rival. Berankis a rompu deux fois dans le deuxième set, mais a payé le bizutage. Djokovic a pressé quand il avait le plus à le faire et dans un vu et non vu, le deuxième set est passé de 2-4 en faveur de Berankis à 6-4 pour Nole qui a remporté le deuxième set et donc le match.

Demain au troisième tour, Novak Djokovic rencontrera l’Américain Tennys Sandgren, qui a offert aujourd’hui l’une des surprises de la journée en battant le Canadien Felix Auger-Aliassime.