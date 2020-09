Cela coûte plus cher que certains ne le pensent, mais Novak Djokovic continue son voyage triomphant à travers New York. Sa séquence sans défaite se poursuit malgré une stupéfaction lors du premier set de son match contre Kyle Edmund, qui s’est terminée par la suite sans réponse à la solidité physique et tennis du numéro un mondial. ses conférence de presse Plus tard, comme toujours, il a été marqué par le tennis et par le présent, et Novak, comme toujours, a répondu à tous ouvertement. C’est ce qu’il a dit.

– Sur le retour de Murray hier: « J’ai regardé son match pendant un moment. Je ne suis pas surpris par son esprit combatif et par la façon dont il a fini par gagner car il l’a fait plusieurs fois au cours de sa carrière. Andy est un champion, il a un cœur immense. Grand combattant, l’exemple de quelqu’un qui laisse tout sur la piste. C’est incroyable à quel point vous êtes déterminé après tout ce que vous avez dû traverser: vos chirurgies de la hanche, presque dire adieu au tennis en Australie il y a un an, puis revenir et gagner un tournoi en Belgique … J’espère que vous resterez en bonne santé et continuez ainsi plus longtemps. «

– Surmonter la perte du premier set lors du tie-break: « J’aborde le Grand Chelem différemment de n’importe quel tournoi. Je suis confiant dans mes chances si le match continue, surtout contre quelqu’un comme Kyle, qui utilise beaucoup d’énergie. Il a tout le crédit au monde pour jouer un tennis très puissant, avec le service et avec la droite, mais je sais qu’il ne bougera pas aussi bien pendant si longtemps, que physiquement, il pourrait baisser son niveau d’un équipement, et c’est là que j’ai maîtrisé mes nerfs et suis resté cohérent.

Il méritait le premier set, il jouait très bien. Ce n’était pas facile pour moi, il nettoyait les lignes avec le service. Dans le deuxième set, je me suis senti plus à l’aise et j’ai commencé à lire beaucoup mieux son service, et je pense aussi que j’ai mieux servi qu’au premier tour. De plus, je suis content d’avoir abandonné un set et d’avoir pu calibrer mon niveau. Une tâche très difficile m’attendait, et J’apprécie d’avoir eu un match si dur dans les premiers stades du tournoi.

– Comment vous êtes actuellement: « Je pense que je ne peux tirer que des choses positives sur les dernières semaines. Je suis sur le terrain depuis longtemps, j’ai très bien joué. Mes deux derniers matchs à Cincinnati ont été deux victoires très importantes sur le plan mental. Je ne suis pas fatigué, je ne pense pas que mon l’énergie va être un problème. Je suis en forme, j’aime jouer le meilleur des cinq sets et je suis convaincu que je peux battre n’importe qui sur le court central de l’US Open. Je continuerai à travailler comme je le sais et j’espère pour le meilleur. «

– À propos de la nouvelle association de joueurs: « Nous perpétuons l’héritage des générations précédentes. En même temps, je pense que cela a été étiqueté comme quelque chose de négatif dans l’écosystème du tennis, du moins je le vois dans les déclarations de l’ATP et ainsi de suite. Ce n’est pas facile de gérer cela au milieu d’un tournoi. Tout s’est passé avant les demi-finales à Cincinnati, maintenant il semble que le bruit diminue, mais il est toujours là.

Beaucoup de gens en parlent et je suis heureux que cette conversation ait lieu. Nous avançons: nous avons les meilleures intentions pour les joueurs. Nous ne voulons combattre personne, ni lutter pour notre existence contre l’ITF ou l’ATP. Je pense que il y a une place pour une association de joueurs, il y a toujours eu une place pour elle. Il est clair qu’il y a des gens qui ne veulent pas que cela se produise parce qu’il y a une structure qui fonctionne et qui les protège. Je comprends, ça va.

La prochaine étape, après l’US Open, est créer une structure juridique. Créez des règlements et tout ce qui suit. C’est un grand projet, un projet à long terme. Nous allons pas à pas, nous sommes convaincus et motivés, heureux car de plus en plus de joueurs signent notre document, qui s’inscrivent. Nous en sommes heureux. «

– Sur le point de savoir s’il a parlé du projet avec Federer et Nadal: « Oui, je leur ai parlé. Nous avons parlé de ce projet à plusieurs reprises dans le passé. Je leur ai parlé avant de le rendre officiel, avant de rencontrer tous les joueurs de la tribune samedi dernier. Ils sont conscients de tout ce qui se passe. Je respecte, bien entendu, votre décision de ne pas être impliqué pour le moment. Ils ne pensent pas que ce soit le bon moment, et je respecte cela, c’est leur opinion, même si je ne suis pas d’accord. Pour une association de joueurs, c’est toujours le bon moment, depuis 20 ans. D’une manière ou d’une autre, cela n’a jamais pu se matérialiser, mais maintenant, cela se produit enfin. Nous continuons d’avancer. «

– Cris au milieu du jeu: « J’essaye d’apporter mon énergie sur le court. C’est comme ça que je joue, j’essaie d’avoir de l’intensité dans ces étranges conditions. Il faut dire qu’il y a quelque chose d’assez nouveau pour nous: les box sont pleins de joueurs, de joueurs de haut niveau, à la fois des hommes et les femmes. Et elles vous regardent. Elles sont là. Vous pouvez ressentir un peu plus de pression pour bien jouer devant elles. «