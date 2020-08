La tête de série n ° 1 Novak Djokovic dit que son cou s’est amélioré alors qu’il vise à tout gagner au Masters de Cincinnati lors du premier tournoi de la reprise de la saison ATP. Le Serbe n’a eu aucun problème contre le joueur local Tennys Sandgren mardi, battant l’Américain en deux sets 6-2 6-4.

Plus tôt dans le tournoi, Djokovic s’est retiré de son affrontement en double avec son compatriote Filip Krajinovic en raison d’une douleur au cou. Après un laissez-passer au premier tour en simple, le n ° 1 mondial Djokovic a infligé une défaite en ligne droite au Lituanien Ricardas Berankis.

« Je suis aussi proche de [being] sans douleur [in my] cou comme je peux l’être « , a déclaré Djokovic après avoir battu Sandgren en deux sets, selon le site de l’ATP. » Je me sens très bien et cela a évidemment un effet positif sur mon jeu aujourd’hui. «

Djokovic joue le prochain Jan-Lennard Struff

Le n ° 34 mondial Struff a provoqué une surprise en huitièmes de finale en devançant le septième tête de série David Goffin 6-4 3-6 6-4 pour organiser un affrontement en quart de finale à Cincinnati contre Djokovic. Struff a perdu son service lors du match d’ouverture du troisième set, mais s’est rétabli pour battre le numéro un mondial.

10 Goffin. « C’était difficile, très serré à nouveau. Les conditions étaient à nouveau très chaudes. Hier, je pensais que c’était un peu pire, les conditions, mais David est un joueur très difficile », a déclaré Struff. « J’ai eu quelques chances, il eu quelques chances… le dernier match était vraiment bon ».

Struff a battu Goffin, finaliste de la finale Nitto ATP 2017, lors du 10e match du troisième set pour remporter une grosse victoire. « J’ai joué du bon tennis au début [against Top 10 players] aussi, mais j’ai perdu les matchs la plupart du temps », a déclaré Struff.

«Cela m’a donné un peu d’expérience de la façon dont c’est d’être sur le court avec eux… J’ai joué du bon tennis [today] et je suis très heureux d’obtenir une nouvelle victoire dans le Top 10 ». Struff est maintenant prêt à affronter Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, pour la quatrième fois de sa carrière alors qu’il vise à battre le Serbe pour la première fois de sa carrière.

À l’Open d’Australie de cette année, le futur champion Djokovic avait besoin de quatre sets pour battre Struff 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1. « Ce sera très agréable. Je l’ai joué à l’Open d’Australie, qui a été un très bon match, je pense, un très bon match pour moi », a déclaré Struff. «J’adorerais le jouer à nouveau».