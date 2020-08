N ° mondial 1 et le champion de Cincinnati 2018 en est à son dixième quart de finale à cet événement et au 84e de la série Masters 1000. Élevant son niveau dès le premier match à New York, Djokovic a renversé Tennys Sandgren 6-2, 6-4 en une heure et 28 minutes, établissant le match de quart de finale avec Jan-Lennard Struff.

Ce fut la 357e victoire du Masters 1000 pour Djokovic et la 20e en 2020 en autant de matches, à la recherche nette et produisant une défense incroyable, qui laissa Sandgren les mains vides. Novak a perdu 14 points en neuf matchs de service, repoussant les quatre chances de pause et gardant la pression de l’autre côté du terrain.

Sandgren ne pouvait pas égaler cela, donnant trois fois un service pour propulser le numéro mondial. 1 au tour suivant. Ils ont tous les deux eu 22 erreurs directes, Djokovic frappant cinq vainqueurs de plus et dominant des rallyes plus longs (29-15) pour forger le triomphe et rester sur le parcours du titre.

Le Serbe a à peine perdu un point lors des trois premiers matchs de service, obligeant l’Américain à le répéter s’il voulait rester en contact. Au lieu de cela, Tennys s’est cassé dans le premier match lorsque son coup droit a atterri longtemps, permettant à Novak d’ouvrir une avance de 2-0 avec une prise rapide dans le deuxième match.

Sandgren a obtenu son nom sur le tableau d’affichage lors du troisième match lorsque Djokovic a décroché un long revers, le Serbe ramenant le prochain match à 15 ans pour rester en tête. Tennys a produit une excellente prise pour rester dans un déficit de pause, menant 30-0 au septième match avant que Djokovic n’attrape quatre points consécutifs pour assurer une autre pause et augmenter l’avantage.

Au service de l’ouverture, Novak a sauvé un point de rupture après une erreur du revers de Sandgren, convertissant le troisième point de set avec un vainqueur du service pour un 6-2 après 34 minutes.

Novak Djokovic a battu Tennys Sandgren en deux sets pour atteindre les quarts.

Tennys a perdu de nombreux points de jeu au début du deuxième set, subissant une pause et se retrouvant 2-0 lorsque Djokovic a forcé une erreur qui lui a confirmé la pause.

Les deux joueurs ont bien servi lors des cinq prochains matchs, Novak rencontrant des problèmes inattendus à 4-3. Face à trois occasions de pause, le Serbe les a tous repoussés pour garder son service intact, créant pas moins de cinq balles de match au retour quelques minutes plus tard.

Tennys a fait de son mieux pour prolonger l’action, les repoussant tous et réduisant le déficit à 5-4 avant le match retour qu’il devait gagner pour rester en vie. Au lieu de cela, Novak a converti la sixième balle de match avec un vainqueur du coup droit, passant par-dessus le sommet avec une prise en amour et assurant la place pour les quarts de finale.