Le deuxième Major de la saison a débuté lundi au Centre national de tennis USTA Billie Jean King à New York, avec le triple champion de l’US Open sur le court lors de la séance nocturne. N ° mondial 1 et le 17 fois champion majeur Novak Djokovic est parti pour un départ gagnant, démantelant son bon ami Damir Dzumhur 6-1, 6-4, 6-1 en deux heures pour la 288e victoire majeure.

C’était le 24e triomphe de Novak en autant de matches en 2020, les remportant tous sur un terrain dur et en soulevant des trophées à l’ATP Cup, à l’Open d’Australie, à Dubaï et à Cincinnati samedi sur ces mêmes courts à New York. Le Serbe a repoussé six chances sur sept de pause, subissant une pause au début du deuxième set et dominant le score avec 31 gagnants et 29 fautes directes.

Le service de Dzumhur était toujours en danger, cédant plus de la moitié des points de tir initiaux et face à 18 occasions de pause, se faisant briser six fois pour propulser Novak dans le deuxième tour où il joue contre Kyle Edmund.

Novak a déjà joué contre un point de rupture lors du premier match, le repoussant avec un gagnant au filet et le scellant avec un as. Damir s’est cassé au deuxième match lorsque sa volée a atterri longtemps, permettant à Djokovic de ramener le troisième match à la maison avec une prise en amour et d’ouvrir un avantage de 3-0.

Le Bosniaque a marqué une tranche de revers pour subir une autre pause et se retrouver 4-0, gaspillant une chance de pause dans le cinquième match et ajoutant finalement son nom au tableau de bord après un coup droit qui a réduit son déficit à 5-1.

Au service du set, Novak a livré un combo service et volée parfait pour un 6-1 en 23 minutes, espérant que plus de la même chose pour le reste de la rencontre. Le Serbe a rompu son amour lors du troisième match du deuxième set pour passer devant, seulement pour jouer un jeu de service imprudent qui a maintenu Damir en lice à 2-2.

Novak Djokovic a eu besoin de moins de deux heures pour battre Damir Dzumhur.

Les sixième et septième matchs ont offert de nombreux deux et neuf chances de pause, Djokovic en repoussant trois à 2-3, créant six opportunités dans le suivant, mais les gaspillant toutes pour garder Dzumhur du côté positif du tableau de bord.

Djokovic a tenu à 30 dans le huitième match et a pris une pause à 15 après une double faute coûteuse de Damir, ouvrant un écart de 5-4 et tenant après une erreur du revers de son rival dans le dixième match qui l’a poussé deux sets à aimer.

Dzumhur a frappé une autre double faute pour commencer le troisième set de la pire façon possible, Djokovic effaçant un point de rupture dans le quatrième match pour un avantage de 3-1 (le Bosniaque a reçu un temps mort médical avant ce match). Un vainqueur en coup droit croisé a obtenu une autre pause pour le Serbe dans le cinquième match, passant par-dessus le sommet avec un autre à 5-1 pour atteindre le deuxième tour.