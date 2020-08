N ° mondial 1 et le champion de Cincinnati 2018 Novak Djokovic a fait un retour gagnant en battant Ricardas Berankis 7-6, 6-4 en une heure et 41 minutes. En compétition pour la première fois depuis qu’il a remporté le titre à Dubaï en février, Novak a souffert d’une blessure au cou (il a dû se retirer du match de double) et a reçu un temps d’arrêt médical, en raison d’une rupture dans les deux sets pour sceller l’affaire en ligne droite. ensembles et économisez de l’énergie pour le prochain tour.

C’était la 356e victoire du Masters 1000 pour le 17 fois champion majeur, restant invaincu en 2020 et obtenant la 19e victoire après autant de rencontres au cours de cette saison paralysée. Novak avait 17 gagnants (un seul de son revers) et 17 fautes directes, Berankis frappant 22 vainqueurs et plus de 30 erreurs pour garder les points sur sa raquette.

Djokovic avait un petit avantage dans les échanges les plus courts, les milieu de gamme et les plus prolongés, en faisant assez pour franchir la ligne d’arrivée mais devant élever son niveau s’il veut courir le titre. Novak a tenu avec un vainqueur du coup droit dans le premier match, créant une chance de pause dans le suivant que Ricardas a sauvé avec un beau revers sur le vainqueur de la ligne pour éviter un revers précoce.

Le Serbe était amoureux d’un vainqueur du coup droit dans le troisième match avant que Berankis n’obtienne deux occasions de pause à 2-2 après un vainqueur en coup droit. Djokovic a sauvé les deux avec les gagnants du service pour ramener le match à la maison, incapable de faire grand-chose au retour alors que Berankis tenait à égaliser le score à 3-3.

Le Lituanien a fait une pause dans le septième match, perdant une balle de jeu qui aurait pu le pousser 5-3 et permettant à Novak de revenir en arrière après un coup droit lâche. Les deux joueurs ont bien servi dans les quatre matchs restants pour établir un tie-break, Djokovic remportant deux mini-breaks pour ouvrir une avance de 3-0.

Aux prises avec une blessure au cou, Novak Djokovic a battu Ricardas Berankis.

Le Serbe a clôturé le set avec un vainqueur du service à 6-2, recevant un temps mort médical avant le set numéro deux. Berankis l’a ouvert avec une pause dans le deuxième match, ne restant devant que quelques minutes alors que Novak se ressaisissait amoureux d’un vainqueur du coup droit.

Le Lituanien a repoussé une chance de pause dans le cinquième match pour rester du côté positif du tableau de bord, assurant une autre pause amoureuse dans le sixième match lorsque Djokovic a marqué un revers. Novak a dû réagir rapidement, retirant la pause pour réduire le déficit et se tenant à 15 pour niveler le score à 4-4.

Avec l’élan de son côté, Djokovic a cassé à 15 dans le neuvième match et a scellé l’accord avec une prise à 15 à 5-4, prenant 16 des 21 derniers points pour franchir la ligne d’arrivée.