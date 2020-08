N ° mondial 1 et le 34 fois champion du Masters 1000 Novak Djokovic est à la poursuite d’un autre titre à ce niveau à Cincinnati. En tête du tirage au sort du premier événement ATP après l’épidémie de coronavirus, Novak avait passé quatre obstacles pour se retrouver dans le match pour le titre, égalant le record de Rafael Nadal de 51 finales Masters 1000.

Le Serbe affronte Milos Raonic dans l’affrontement pour le titre, dans l’espoir de battre le Candian pour la 11e fois en autant de rencontres et de remporter le deuxième Career Golden Masters! En 2018, Novak est devenu le premier joueur avec les neuf titres Masters 1000 de cet événement, remportant finalement la couronne dans l’Ohio après cinq finales perdues entre 2008-2015, remportant un record énorme qui le met loin de ses principaux rivaux Rafael Nadal et Roger Federer. .

Au cours de son incroyable carrière, Novak a établi de nombreux records du Masters 1000 depuis 2007, jouant à un niveau élevé sur dur, terre battue et en salle pour devenir l’un des joueurs les plus décorés de cette série avec Rafael Nadal. Novak a remporté six trophées à Miami, cinq à Indian Wells et Paris, quatre à Rome, au Canada et à Shanghai, trois à Madrid et deux à Monte Carlo, dans l’espoir d’ajouter le deuxième titre de Cincinnati à son palmarès et d’écrire à nouveau l’histoire contre le Canadien.

Lors de son premier match depuis février et Dubaï, Novak a eu des problèmes de cou contre Ricardas Berankis, l’emportant 7-6, 6-4 malgré une rupture dans les deux sets. Le Lituanien menait 4-2 dans le deuxième, pour abandonner les quatre derniers matchs et propulser Djokovic à travers.

Au troisième tour, il n’y a eu aucun problème pour le Serbe, battant Tennys Sandgren 6-2, 6-4 en une heure et 28 minutes, établissant le match de quart de finale contre Jan-Lennard Struff. Novak a perdu 14 points en neuf matchs de service, repoussant les quatre chances de pause et maintenant la pression du côté américain du terrain.

Sandgren ne pouvait pas égaler cela, donnant trois fois un service pour envoyer le numéro mondial. 1 au tour suivant.

Novak poursuit le deuxième Career Golden Masters à Cincinnati.

Ils ont tous les deux eu 22 erreurs directes, Djokovic frappant cinq gagnants de plus et dominant des rallyes plus longs (29-15) pour forger le triomphe et préserver l’énergie.

Dans les quarts, Novak a évincé Jan-Lennard Struff 6-3, 6-1 en un peu plus d’une heure, offrant cinq pauses de service et surpassant complètement l’Allemand en seconde pour se retrouver dans les quatre derniers. Là, Novak a dû faire de son mieux pour rester sur le parcours du titre, devançant Roberto Bautista Agut 4-6, 6-4, 7-6 après trois heures.

L’Espagnol a joué à un niveau élevé, remportant le premier set et trouvant l’énergie pour revenir de 5-2 dans le décideur. Bautista Agut a décroché quatre matchs consécutifs, servant pour la victoire à 6-5 avant que Novak ne retire la pause, dominant le bris d’égalité pour le gagner 7-0 et établir l’affrontement pour le titre avec Milos Raonic.