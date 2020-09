La joueuse de tennis espagnole Carla Suarez Navarro est l’une des joueuses les plus appréciées du circuit de tennis. Connue pour son incroyable revers à une main, l’Espagnole a toujours dit qu’elle aimerait aussi être connue pour être une bonne personne, en plus d’être une bonne joueuse de tennis.

Et sa popularité parmi ses pairs a été constatée peu de temps après avoir annoncé mardi qu’elle avait reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin et qu’elle devra subir une chimiothérapie pendant six mois. L’Espagnole, une ancienne n ° 6 mondiale, a publié une mise à jour sur son compte de médias sociaux pour annoncer la nouvelle et elle a immédiatement été accueillie par un élan de soutien de la part non seulement de ses pairs du WTA Tour, mais également de l’ATP Tour masculin. et la communauté du tennis au sens large.

Novak Djokovic, Nadal, Muguruza et d’autres envoient des messages à Carla Suarez Navarro

Voici un aperçu des messages que ses pairs ATP et WTA et anciens joueurs ont envoyés à l’Espagnole, qui fête son anniversaire le 3 septembre.

Carla, tu es une telle combattante et je ne doute pas que tu t’en sortiras. Restez positif et revenez bientôt. 🎾 muchas suerte 🙏🏼 https://t.co/lf4jpLFvts – Novak Djokovic (@DjokerNole) 1 septembre 2020

Mucha fuerza Carla en estos momentos duros de la vida. Seguro que como dices con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria lo consigues!

Un beso grande 😘 https://t.co/GKg0IcENO5 – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 septembre 2020

Mucha fuerza, Carla !! Un abrazo grande 🙏🤗 – Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 1 septembre 2020

🙏🏻🙏🏻🤗🤗 – Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 1 septembre 2020

Toute votre famille de tennis pense à vous et vous envoie beaucoup d’amour. De gros câlins et nous savons que vous ferez preuve du même esprit combatif que celui que nous avons vu chaque jour dans votre carrière. Bonne chance Carla 🤗 – Darren Cahill (@darren_cahill) 1 septembre 2020

Carla. Je suis tellement choqué et triste de lire cette nouvelle. Je pense à vous et je sais qu’une personne forte et spéciale comme vous peut surmonter cela. Gros bisous, Simo 🤗 – Simona Halep (@Simona_Halep) 1 septembre 2020

Penser à vous et vous envoyer toute l’énergie et les pensées positives. ♥ ️ – Madison Keys (@Madison_Keys) 1 septembre 2020

Carlita… Si je connais quelqu’un qui peut gérer ça, c’est toi! Vous êtes un combattant et un grand champion avec beaucoup de positivité. Vous envoyer force et câlins 🤗 – Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 1 septembre 2020

Salut Carla, je ne veux que vous souhaiter de la force et du courage pour entreprendre cette bataille. Penser à vous et envoyer beaucoup d’énergie positive. ❤️Kim – Kim Clijsters (@Clijsterskim) 1 septembre 2020

Les mots ne peuvent décrire à quel point je pense à mon ami @CarlaSuarezNava !!! Mon ami si quelqu’un peut battre ça, c’est toi !!!! ❤️ vous tellement. 🙏🏻🙏🏻 – Rennae Stubbs (@rennaestubbs) 1 septembre 2020

Vous envoyer beaucoup d’amour et d’énergie positive! Vous allez passer à travers ce @CarlaSuarezNava ❤️🍀 https://t.co/43ian7lmAu – TamiraPaszek (@ tamira1990) 1er septembre 2020

Le monde entier du tennis vous envoie de l’amour et des ondes positives positive️💪 🙏Vous avez toujours montré une incroyable confiance en vous pour battre cela. Restez fort @CarlaSuarezNava 😘 – Tracy Austin (@thetracyaustin) 1 septembre 2020

S’adressant à la presse après sa première victoire au tour, l’ancienne n ° 1 mondiale Garbine Muguruza a déclaré qu’elle avait été choquée d’apprendre la nouvelle il y a quelques jours et a dédié sa victoire à sa compatriote.

«Quand nous avons parlé il y a quelques jours quand elle m’a annoncé la nouvelle, j’ai été, je pense, choquée, parce que je m’attendais à la voir dans ce tournoi. Vous savez, c’est une femme si gentille, si douce, si gentille, si humble ».« Quand ces choses arrivent à ces bonnes personnes, je me sens tellement triste à ce sujet.

Alors je sais qu’elle regardait mon match, et nous avons un peu discuté ». «Je vais bien sûr lui dédier cette victoire, car je veux qu’elle se sente derrière elle, que je suis derrière elle, et j’irai la voir à un moment donné quand tout ira bien.

Pour moi, c’est très spécial. Nous avons partagé une décennie d’émotions et tout. C’est un choc pour moi, quelqu’un d’aussi proche qui traverse ça ». Comme beaucoup de ses autres batailles sur le court, nous espérons que Carla Suarez Navarro remportera également cette bataille.