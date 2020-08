Lors du premier tournoi après l’épidémie de coronavirus, Novak Djokovic a remporté le titre de Cincinnati, une semaine avant l’US Open. N ° mondial 1 a battu cinq rivaux pour rester invaincu en 2020 (23-0), battant Milos Raonic lors de l’affrontement pour le titre pour remporter la 35e couronne du Masters 1000.

Novak est également devenu le cinquième joueur de l’ère Open avec au moins 80 trophées ATP, rejoignant Jimmy Connors, Ivan Lendl, Roger Federer et Rafael Nadal sur la liste exclusive. Novak a dû creuser profondément en demi-finale contre Roberto Bautista Agut, marquant une pause tardive à 5-6 dans le décisif et remportant le tie-break 7-0 pour se retrouver dans la 51e finale du Masters 1000.

Là, Djokovic a renversé Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 en deux heures, assurant le deuxième Career Golden Masters. C’était le troisième titre de la saison de Novak après l’Open d’Australie et Dubaï, espérant plus de la même chose dans deux semaines à l’US Open.

Participant à sa quatrième finale du Masters 1000 et poursuivant le premier titre, Milos a fait de son mieux pour rester en contact avec l’adversaire le mieux classé, cherchant la première victoire sur Novak en 11 rencontres et terminant du côté des perdants après s’être construit une avance de 2-0. dans le set final.

Le Canadien a eu 26 gagnants et 25 fautes directes, battant Djokovic dans les échanges les plus courts, mais perdant du terrain dans les échanges les plus avancés. Milos était le seul joueur sur le terrain dans le premier set, prenant 27 points sur 41 et offrant deux pauses pour un 6-1 commandant.

Novak n’a pas pu trouver le rythme, luttant physiquement et décrochant 47% du premier service, donnant près de 60% des points dans ses matchs pour pousser le Canadien devant. Raonic a tenu à 30 dans le premier match avec un vainqueur du coup droit, manquant une chance de pause dans le suivant, mais assurant une pause deux matchs plus tard pour ouvrir un écart de 3-1 suite à un revers lâche de Djokovic.

Novak Djokovic est le cinquième joueur de l’ère Open avec 80 titres ATP.

Milos a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour confirmer l’avantage et construire une avance de 4-1, assurant une autre pause dans le sixième match après la double faute de Novak et ramenant le premier match à la maison avec un as pour un 6-1 après 30 minutes.

Élevant son niveau, Djokovic a récupéré ses tirs et n’a perdu que huit points en cinq matchs de service dans le deuxième set, obligeant Raonic à répéter ces chiffres s’il voulait atteindre un tie-break. Milos a perdu une balle de jeu à 2-3 et a perdu son service après le revers net de Novak.

Djokovic a tenu à aimer pour ouvrir un écart de 5-2, sécurisant le set après l’erreur de coup droit de Raonic à 5-3. Partant de zéro, Milos a tenu à l’amour dans le premier match du décideur et a décroché une pause à 15 ans qui lui a fait passer 2-0, devant bien servir dans les matchs restants pour soulever le trophée.

Au lieu de cela, c’était son dernier moment positif de la finale, puisque Djokovic se chargeait d’effacer le déficit en un rien de temps. Le Serbe a réclamé 16 des 20 points suivants, offrant des pauses dans les matchs trois et cinq et tenant à 15 pour un avantage de 4-2.

Servant pour le titre à 5-4, Djokovic a sauvé une chance de pause lorsque Raonic a marqué un coup droit facile, forçant une erreur de son adversaire à réclamer le trophée et à rester invaincu en 2020.