La meilleure version de Milos Raonic l’emporter sur l’homme de 2020? La réponse est non. Novak Djokovic Il a jeté des gallons et a accumulé une autre victoire en 2020 qui, même avec la pause due à la pandémie entre les deux, commence à émerger comme l’une de ses années les plus mûres sur le terrain. Dans la bulle de New York, le Serbe a signé son 35e victoire en un Maîtres 1000, prenant une nouvelle bouchée de l’histoire après être devenu le seul joueur à remporter tous les tournois de cette catégorie … deux fois.

La finale a commencé avec un seul homme dictant le jeu. Et ce n’était pas le numéro un au monde. Milos Raonic a affiché un très haut niveau de précision et agressivité, surtout avec sa droite, grâce à laquelle il a pu trouver des fissures dans le service de Djokovic. Un service tout aussi diminué que dans d’autres duels, y compris des doubles fautes.

Ceux doubles fautes ils ont commencé à condamner le Serbe dans le quatrième match, dans lequel il en a signé deux, en plus d’une erreur directe avec un revers qu’il a vraiment à peine touché dans le premier set. Tout s’est passé à la vitesse de la lumière: avec son service, Raonic s’est enfoncé dans le court dans son tir de continuation, laissant le temps à Nole de manœuvrer, et le reste a trouvé de nombreux trous face à la faible efficacité du Serbe.

C’était un Raonic extrêmement branché, capable de frapper des coups de luxe même à partir de ses points faibles, tels que le revers parallèle. Novak pourrait dire fatigué, dilué comme un sucre et une marche derrière Raonic en matière de mobilité. L’inertie même d’un match embourbé dans des points très courts (le Canadien n’avait aucun intérêt à entrer en mêlée par le bas) a rendu difficile pour Novak de trouver son rythme dans une première série de points extrêmement surprenante: 6-1 pour Raonic. Un 6-1 qui n’est pas surprenant si l’on regarde les chiffres du Canadien: huit gagnants et seulement deux erreurs directes.

Lors d’un moment du match, les échanges de l’arrière du court ont été remportés par Raonic par 14 à 11. Mais Djokovic, à la surprise de personne, Se réveille. Il attendit son moment, patiemment, dans l’ombre, et leva le poing auquel Milos retira son pied du gaz. Jusqu’au 2-2 15-30, le Canadien était le seul joueur sur le court Louis Armstrong. Mais le Serbe a accéléré le rythme, a commencé à mettre plus de revers en jeu et a profité du fait que Raonic a commencé à se précipiter un peu plus. Pause pour le 4-2 dans la poche. Le sentiment n’est pas nouveau: des joueurs de tennis comme Novak savent comment changer le cours d’un duel, même lorsqu’il vire dans une direction totalement opposée, en quelques minutes seulement.

Du coup, le jeu d’arrière-plan du Serbe, qui n’avait pratiquement pas fait d’apparition, est revenu d’une manière absolument renouvelée. En un clin d’œil, le téléspectateur a eu à nouveau le sentiment bien connu dans le Djokovic vs Raonic: le Serbe et sa formidable solidité sont des ingrédients qui étouffent l’estomac du Canadien.

Rien de tel que les statistiques du second set avec celles du premier. Pas une double faute du Serbe; 13 erreurs directes ils émanaient de la raquette du Canadien. Le dernier set définirait la finale, et après une telle domination marquée de Milos pendant les 45 premières minutes du match, Novak Djokovic avait une situation pratiquement idéale devant lui.

Il début du troisième setPourtant, il a défié toute allusion à la normalité. C’est Milos qui a attaqué le premier, faisant sa première balle de break pour le premier coup. Dans un match où les doutes de Djokovic sont revenus au service, une pause pourrait signifier une lacune au jeu étant donné les conditions du terrain et la létalité du service du Canadien.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité, Milos a signé deux téléchargements très hâtifs sur le réseau et a reçu un vainqueur de repos sur son premier service à domicile de Novak. L’avantage et la dynamique positive s’estompaient avec la solvabilité habituelle de l’un des meilleurs récepteurs de l’histoire. Raonic avait eu son moment et ne pouvait pas le savourer pendant quelques secondes, concédant une douloureuse pause à blanc.

Tactiquement, Novak a tourné le duel du côté du revers d’un Milos qui n’avait plus assez de fraîcheur pour inverser le coup droit. Les échecs ont commencé à se répéter de ce côté de la cour, et le service ne sauvait plus des vies. Novak, impassible, n’a pas pardonné quand de nouvelles balles cassantes ont été placées devant lui. Le cri du Serbe définissait sa faim, sa voracité à savourer les miels d’un nouveau titre.

La sentiment de suffisance qui transmet le plus branché Djokovic a rempli les téléviseurs dans le reste du troisième set. À aucun moment Milos n’a été près de briser le service de son rival, ce qui a également réduit ses performances de service. Sur le plan mental, il était pratiquement vaincu, et qu’il avait eu une échappatoire dans le dernier match après plusieurs cadeaux de Novak … qu’il a lâché avec un droit au centre du filet.

La finale 1-6, 6-3 et 6-4 reflète plusieurs aspects importants. La finale du Masters 1000 reste un incontournable pour Raonic, qui dans sa meilleure version tennis n’est pas capable de ne pas trembler à l’approche de la ligne d’arrivée. En revanche, Djokovic a confirmé que, si le physicien le permet, sa gestion des situations les plus chaudes du match continue de le propulser de plusieurs niveaux au-dessus des noms du circuit. Ce Djokovic n’a pas été le plus efficace, mais c’est lui qui a servi le meilleur tennis quand cela comptait tout au long de la semaine.

Si avec cela vous parvenez à remporter tous les Masters 1000 au moins deux fois et vous placez comme co-leader dans le classement des titres de ces tournois… Pas un mauvais signe pour l’US Open. Lundi, les tournois du Grand Chelem reviennent.