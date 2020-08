N ° mondial 1 Novak Djokovic en est à sa septième finale à Cincinnati, devançant Roberto Bautista Agut 4-6, 6-4, 7-6 en trois heures! C’était le match de la semaine lors du premier événement Masters 1000 de la saison au stade Louis Armstrong, avec l’Espagnol poussant le Serbe à ses limites et cherchant la quatrième victoire consécutive sur lui sur des terrains durs.

Bautista Agut a fait un retour remarquable dans le décideur, venant de 5-2 pour décrocher quatre matchs consécutifs et servir pour la victoire à 6-5. Pourtant, Novak a trouvé le moyen de revenir en arrière et d’atteindre un tie-break qu’il a remporté 7-0, se qualifiant pour la 51e finale du Masters 1000 et égalant le record de Rafael Nadal.

En outre, Djokovic est maintenant 22-0 en 2020, ajoutant plus de points à son total ici à New York et prolongeant l’écart avec Rafael Nadal en fin d’année. 1 bataille. Aux prises avec une blessure au cou et des problèmes d’estomac, Novak a enduré tous les problèmes et un grand rival de l’autre côté du filet pour rejoindre Milos Raonic en finale, à la recherche de la 35e couronne Masters 1000 et de la meilleure façon de se préparer pour la semaine prochaine. US Open.

Djokovic a gagné sept points de plus au total grâce à ce bris d’égalité dominant, se brisant six fois sur 12 occasions offertes à Bautista Agut et convertissant six occasions sur 14 au retour. Après une bataille aussi éprouvante, Novak avait encore 41 gagnants et 43 fautes directes, gardant son rival sur un ratio de 26-31.

Le Serbe avait un léger avantage dans les échanges les plus courts et moyens, remportant deux points de moins que l’Espagnol dans les rallyes les plus prolongés qui ont vu 44 batailles avec neuf tirs ou plus. Ils ont échangé des pauses dans les matchs trois et quatre, Bautista Agut en obtenant une autre à 3-3 pour passer devant.

Il a repoussé une chance de pause dans le prochain match pour rester en tête, scellant l’ouverture du match avec une prise dans le dixième match pour un 6-4 en 43 minutes. Le deuxième set a également vu dix matchs, mais il a duré plus d’une heure.

Novak Djokovic est resté sur le terrain trois heures vs.

Roberto Bautista Agut.

Cette fois, Novak s’est brisé une fois, gagnant deux pauses pour l’emporter et forcer un décideur. Le Serbe menait 4-1 avant que l’Espagnol ne revienne à 4-4, se rapprochant de la ligne d’arrivée. Ils ont dû fermer le toit juste avant que Roberto ne serve à 4-5 et cela l’a détourné de son attention, se brisant par amour et donnant le décor à Novak qui avait l’élan maintenant.

De 2-1 dans le décideur, Djokovic a remporté quatre matchs consécutifs pour se forger une avance de 5-2, souffrant d’une pause amoureuse tout en servant pour la victoire à 5-3. Une terrible erreur de coup droit a coûté à Novak une autre pause à 5-5, permettant à Bautista Agut de servir pour la victoire.

Ce n’était pas pour le joueur espagnol, cependant, de pulvériser une erreur de coup droit pour garder Djokovic en lice et de disparaître du terrain à ce moment-là pour propulser Novak dans la finale.