Pour la première fois depuis le 16 mars, les classements ATP sont de retour cette semaine. Depuis la première semaine de mars, il n’y a pas eu de tournois masculins professionnels, le coronavirus interrompant l’action pendant plus de cinq mois.

La semaine précédente, Challengers avait annoncé le retour des activités professionnelles, avec le n ° mondial. 17 Stan Wawrinka remporte le titre à Prague, son premier à ce niveau en dix ans. Grâce à ces 125 points, les Suisses ont gagné deux positions sur la liste, dépassant Denis Shapovalov et Karen Khachanov et participant à nouveau à Prague cette semaine, atteignant les quarts mais abandonnant en raison d’une blessure.

C’était le seul changement dans le top-65, avec d’autres joueurs attendant que Cincinnati et l’US Open progressent et gagnent des positions. Cela ne sera pas facile, cependant, avec l’ATP introduisant des règles post-coronavirus qui permettent aux joueurs de conserver les points de la saison précédente s’ils sautent un événement ou perdent plus tôt où ils étaient en 2019.

Novak Djokovic est de retour en chasse, célébrant sa 283e semaine en tant que no. 1 et se rapprochant de Pete Sampras, qui n’a que trois ans devant lui. Le Serbe a besoin de neuf mois de plus sur le trône de l’ATP pour devenir le détenteur du record et dépasser Roger Federer qui se tient sur 310.

Novak a 370 points d’avance sur Rafael Nadal, avec une chance énorme d’ajouter plus de carburant à cet écart à Cincinnati et en particulier à l’US Open dans les deux prochaines semaines, n’ayant pas atteint les trimestres à New York il y a un an. Novak est parvenu à la demi-finale à Cincinnati, la première épreuve Masters 1000 de la saison, après des victoires sur Ricardas Beranskis, Tennys Sandgren et Jan-Lennard Struff.

L’été dernier, Daniil Medvedev a stoppé le Serbe en demi-finale. Il tentera de faire un pas de plus dans la rencontre en demi-finale contre Roberto Bautista Agut plus tard vendredi.

Novak Djokovic passe la 283e semaine en tant que numéro un mondial.

1.

Novak avait l’air impressionnant contre Struff, le battant 6-3, 6-1 en 62 minutes, se qualifiant pour sa 68e demi-finale du Masters 1000. En janvier, Jan-Lennard a pris un set loin de Novak à Melbourne, ne concourant nulle part près de ce niveau à Cincinnati et frappant la porte de sortie après le premier quart de finale du Masters 1000.

Novak a remporté le 21e match consécutif en 2020, remportant le titre à l’ATP Cup, à l’Open d’Australie et à Dubaï, espérant plus de la même chose à Cincinnati et chassant le deuxième titre après 2018. Djokovic a sauvé deux chances de pause sur trois, perdant se concentrer pendant une minute tout en servant pour la victoire à 5-0 dans le deuxième set, mais récupérant peu de temps après pour sceller l’accord avec sa cinquième pause de la rencontre.