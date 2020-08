Joueur de tennis serbe Novak Djokovic Il a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments après avoir accédé aux demi-finales du Cincinnati Masters 1000 2020, après avoir battu l’Allemand Jan-Lennard Struff en deux sets confortables en quarts de finale.

-Victoire confiante contre un Jan-Lennard Struff venu de bons matchs:

« Je suis très content de ma performance aujourd’hui. Struff est un très gros gars qui compte très bien sur son service. Aujourd’hui, cependant, il semblait que son service ne coulait pas beaucoup, surtout dans le deuxième set où il pouvait à peine frapper de bonnes premières. Lorsque nous nous sommes ralliés depuis l’arrière du court, je me sentais supérieur et je me voyais avec une meilleure chance de gagner le point. Au début du match, j’avais des problèmes pour faire avancer mes matchs de service, mais ensuite j’ai accéléré le rythme et Je me sentais très bien sur le court. Aujourd’hui, les conditions météorologiques m’ont également profité, car il faisait plus froid et moins humide et cela a fait ralentir un peu le ballon par rapport aux jours précédents. «

-Évolution de ces inconforts au niveau du cou:

« Pour le moment, ce n’est pas un problème. Il est vrai que ce n’est pas encore 100%, mais cela se rapproche de plus en plus de l’être. J’ai gagné en mobilité au fil des jours et aujourd’hui cela ne m’a guère dérangé. Ce type de douleur Ils apparaissent principalement en service, et aujourd’hui je me suis senti très à l’aise à cet égard. «

-Le retrait de Rafael Nadal pour l’US Open:

« Je comprends pourquoi il est resté en Europe. Je suppose qu’il ne voulait pas risquer sa santé et celle des membres de son équipe. Si c’est la raison, je pense qu’il a tous les droits. Ce système de classification qui a été mis en place protège des joueurs comme Lui qui a décidé de ne pas jouer à l’US Open. Chaque continent vit sa propre bataille et des situations différentes et je comprends qu’il y a des joueurs qui ont peur. Au début je veux jouer autant que je peux et après cette tournée nord-américaine aller en Europe et participez aux meilleurs tournois d’argile. «

-Comment il affronte sa demi-finale contre Roberto Bautista:

« Roberto est un joueur incroyable, très constant et qui ne commet généralement pas beaucoup d’erreurs directes. C’est un joueur de tennis très régulier qui ne baisse pas beaucoup son niveau sur n’importe quelle surface et cela fait de lui probablement l’un des joueurs de tennis les plus sous-estimés du tennis au monde. Bautista fait partie du top 15 depuis environ trois, quatre ou cinq ans et je pense qu’il mérite plus de respect qu’il n’en reçoit. Je lui ai déjà perdu à plusieurs reprises dans des matchs très importants comme Shanghai ou Miami. Aujourd’hui, il a joué contre Medvedev spectaculaire et parfois il a été très confortable, intelligent et a causé des ennuis à un gars avec le talent de Daniil. «

-Nouvelle opération de Juan Martín del Potro:

« Delpo est probablement l’un des joueurs les plus malchanceux que j’ai rencontrés sur la question des blessures. Je ne peux que lui envoyer mes meilleurs vœux, lui souhaiter un prompt rétablissement et ajouter que je l’apprécie beaucoup. »

-Utilisé pour jouer sans public:

« Je me sens à l’aise de jouer sans public (rires). Je me sens à l’aise mais c’est vrai que les fans me manquent dans les tribunes. Pour l’instant, le fait de jouer sans public ne m’a pas fait de mal, puisque j’ai atteint les demi-finales et sans céder. Pas de set unique. Voyons si j’espère pouvoir atteindre la finale et me concentrer pleinement sur l’US Open où, en plus de jouer sur ces morceaux, je pourrai le faire sur Arthur Ashe et Louis Armstrong, où ce sont des morceaux qui s’habituent le plus. à mon tennis », conclut-il.