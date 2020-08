Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont la force dominante de la série Masters 1000 depuis 2005, partageant 97 titres combinés et rassemblant des records qui devraient rester pour de bon. En raison du coronavirus, l’événement de Cincinnati de cette semaine (organisé à New York) est le premier événement Masters 1000 de la saison, dirigé par Novak Djokovic en tant que tête de série, sans Rafael Nadal ou Roger Federer dans le tirage au sort.

Après un départ lent et des problèmes de cou, Novak a retrouvé le rythme et s’est qualifié pour la huitième demi-finale à Cincinnati et la 68e au niveau Masters 1000. Ainsi, Novak a consolidé sa position devant Roger Federer sur la liste des joueurs avec le plus de demi-finale du Masters 1000, laissant le Suisse sur 66 et s’éloignant à cinq de Rafael Nadal qui en tête du classement avec 73.

Avançant à au moins une demi-finale du Masters 1000 pour la 14e saison consécutive, Novak a lancé la campagne contre Ricardas Berankis, aux prises avec des problèmes de cou et s’est cassé trois fois. Malgré cela, Djokovic a marqué une victoire 7-6, 6-4 après quatre pauses sur son compte, se sentant mieux au cours des deux prochains jours et élevant son niveau.

Novak avait l’air beaucoup mieux au troisième tour, renversant Tennys Sandgren 6-2, 6-4 en une heure et 28 minutes pour atteindre les quarts. Servant mieux que lors du premier affrontement, Novak a perdu 14 points en neuf matchs de service pour repousser les quatre chances de pause offertes à l’Américain, assurant trois pauses pour contrôler le rythme et passer aux huit derniers.

Là, Novak a battu le quart de finaliste du Masters 1000 pour la première fois Jan-Lennard Struff 6-3, 6-1 mercredi en 62 minutes, remportant la 68e demi-finale du Masters 1000 et restant sur le parcours du titre. Tout a bien fonctionné pour Novak au service et au retour, remportant la 21e victoire consécutive en 2020 et restant invaincu dans cette saison paralysée.

Novak Djokovic en est à sa 68e demi-finale du Masters 1000 à Cincinnati.

Djokovic a défendu deux chances de pause sur trois, subissant la seule pause à 5-0 dans le deuxième set, mais se redressant instantanément pour sceller l’accord, volant près de 60% des points de retour et offrant cinq pauses.

C’était la quatrième victoire de Novak sur Jan-Lennard Struff en autant de rencontres, tirant 17 vainqueurs et 12 fautes directes et tirant près de 30 erreurs de l’Allemand, assez pour le mener à bien. Djokovic avait l’avantage dans les échanges les plus courts et les plus longs, contrôlant le rythme de la ligne de base et choisissant le timing parfait pour attaquer et se précipiter vers le filet.

Le Serbe affrontera Roberto Bautista Agut dans la bataille pour la finale vendredi, à la recherche de la deuxième couronne de Cincinnati après 2018 et de la 35e au niveau général des Masters 1000, le numéro qui détient actuellement le leader du peloton Rafael Nadal.