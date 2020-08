Avec 81 titres ATP notables, Roger Federer et Rafael Nadal ont été les joueurs les plus accomplis sur les courts durs de l’ère Open. Debout à des kilomètres au-dessus de tous les rivaux, Novak et Roger ont forgé les records qui prendront quelques coups dans le futur, dominant les événements Majors, Masters 1000 et les finales ATP pendant plus de 15 ans.

Samedi, Novak Djokovic a remporté le 60e titre ATP sur dur, devenant le deuxième joueur de l’ère Open à atteindre cet objectif, se tenant 11 trophées derrière le rival suisse. À Cincinnati (organisé à New York), Novak a compté pour son 42e grand titre ATP sur le dur, réalisant tout cela en moins de 600 victoires sur cette surface et passant trois titres d’avance sur Roger, qui en a décroché 39 jusqu’à présent.

Le premier titre ATP de Djokovic sur dur est arrivé à Metz en 2006, remportant de nombreux records sur la surface la plus commune par la suite et remportant trois titres en 2020 pour remporter un exploit massif et célébrer la couronne.

Novak a battu Ricardas Berankis, Tennys Sandgren, Jan-Lennard Struff et Roberto Bautista Agut en route pour la finale à Cincinnati, assurant une pause tardive dans le décideur contre l’Espagnol pour mettre le choc contre Milos Raonic.

Le Canadien a fait de son mieux pour rester en contact avec un adversaire puissant, cherchant le premier titre Masters 1000 dans la quatrième finale. Après un affrontement divertissant, Djokovic s’est imposé 1-6, 6-3, 6-4 en deux heures, remportant le 35e titre Masters 1000 et le deuxième Career Golden Masters.

C’était la 11e victoire de Novak sur Milos en autant de rencontres, surmontant un déficit de pause chez le décideur et franchissant la ligne d’arrivée en premier malgré un terrible premier set. Milos avait clairement l’avantage dans le match d’ouverture, prenant 27 points sur 41 et offrant deux pauses pour sceller 6-1 en une demi-heure.

Novak n’a pas pu trouver le rythme, se débattait physiquement et a réussi 47% du premier service, donnant près de 60% des points derrière le tir initial pour pousser le Canadien devant.

Novak Djokovic est devenu le deuxième joueur avec 60 titres ATP durs après Federer.

Raonic a tenu dans le premier match avec un vainqueur du coup droit, manquant une chance de pause dans le suivant, mais assurant une pause deux matchs plus tard lorsque Djokovic a raté un revers pour remonter 3-1.

Milos a tiré un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour confirmer l’avantage et construire une avance de 4-1, assurant une autre pause dans le sixième match lorsque Novak a frappé une double faute et ramenant le set à la maison avec un as quelques minutes plus tard. Élevant son niveau et recommençant à zéro, Djokovic a perdu huit points en cinq matchs de service dans le deuxième set, forçant Raonic à égaler ces chiffres pour rester en contact.

Milos a perdu une balle de jeu à 2-3 et cela lui a coûté cher, perdant son service pour la première fois après le revers net de Novak. Djokovic s’est montré ravi d’avancer 5-2, sécurisant le set après l’erreur de coup droit de Raonic à 5-3 et recueillant un coup de pouce devant le décideur.

Dès le début, Milos a tenu en amour dans le premier match du set final et a décroché une pause à 15 pour ouvrir un écart de 2-0, devant bien servir dans les matchs restants pour remporter le premier trophée Masters 1000. Au lieu de cela, Djokovic s’est chargé d’effacer le déficit et de contrôler le tableau de bord.

Le Serbe a décroché 16 des 20 points suivants, volant le service de l’adversaire dans les matchs trois et cinq et se tenant à 15 pour un avantage de 4-2. Servant pour le titre à 5-4, Djokovic a sauvé une chance de pause lorsque Raonic a réussi un coup droit facile, forçant une erreur du Canadien à passer au sommet et à remporter le 60e titre ATP sur dur.