Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les figures dominantes de la série Masters 1000 depuis 15 ans. Partageant 98 titres entre eux, les «big 3» ont laissé les autres joueurs loin derrière (hors Andy Murray), les laissant sans succès à ce niveau de compétition.

Samedi, Novak Djokovic a remporté la 35e couronne du Masters 1000 à Cincinnati, égalant le record de Rafael Nadal et assurant la 12e saison avec au moins un trophée au niveau ATP premium. Ainsi, le Serbe est devenu le troisième joueur à y parvenir après Nadal et Federer, qui sont devant lui avec 14 et 13 saisons.

Avec 2010 et 2017 exclus, Novak a remporté les titres Masters 1000 depuis l’adolescence en 2007, se classant comme le joueur le plus efficace de cette série au cours de la décennie précédente et luttant avec Nadal pour la place au sommet.

Après toutes sortes de problèmes en 2017, Novak a retrouvé le rythme au cours des trois dernières années, profitant de la première occasion de décrocher le titre dans cette saison tourmentée. En compétition pour la première fois depuis Dubaï en février, Novak a surmonté cinq adversaires et des problèmes de cou pour remporter les troisièmes titres en simple de la saison et rester invaincu en 2020 (23-0).

En demi-finale, Djokovic menait 6-5 dans le dernier set face à Roberto Bautista Agut, marquant une pause tardive et remportant le tie break 7-0 pour se qualifier pour la 51e finale du Masters 1000. Là, Novak a battu Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 en deux heures, assurant le deuxième Career Golden Masters.

Il n’y avait qu’un seul joueur sur le terrain dans le match d’ouverture, alors que Djokovic avait du mal à trouver le rythme et ses coups, subissant deux pauses et élevant le niveau dans les sets deux et trois. Servant à 47% dans le premier set, Novak n’a pris que 14 points sur 41, incapable d’égaler les chiffres de Raonic et devant travailler beaucoup plus dur dans le deuxième set pour rester en contact.

Djokovic a perdu huit points en cinq matchs de service dans le deuxième set, mettant Raonic au défi d’égaler ces chiffres et semblant beaucoup plus fort dans les échanges.

Novak Djokovic est le troisième joueur avec la couronne Masters 1000 en 12 saisons différentes.

Milos a perdu une balle de jeu à 2-3 et a subi la première pause depuis le début de la rencontre, perdant confiance et s’éloignant de la ligne d’arrivée.

Djokovic a assuré le set après une erreur de coup droit de Raonic à 5-3, devenant le favori dans le dernier set. Milos a tenu à l’amour dans le premier match du décideur et a décroché une pause à 15 pour se forger une avance de 2-0, faisant un grand pas vers la couronne s’il pouvait bien servir jusqu’à la fin.

La bataille était cependant loin d’être terminée, le joueur le plus expérimenté prenant en charge d’effacer le déficit et de prendre de l’élan. Djokovic a attrapé 16 des 20 points suivants, gagnant des pauses dans les matchs trois et cinq et tenant à 15 pour un avantage de 4-2.

Servant pour le titre à 5-4, Novak a repoussé une chance de pause et a forcé une erreur de Raonic à passer au sommet et à remporter le trophée Masters 1000 lors de la 12e saison différente.