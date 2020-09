Dès l’annonce du championnat de l’US Open 2020, il ne faisait aucun doute qui était le favori pour gagner. L’absence de Roger Federer et Rafael Nadal semble avoir ouvert la voie à Novak Djokovic, en quête de son quatrième titre à Flushing Meadows et de son 18e Chelem en carrière.

Le phénomène serbe est toujours invaincu en 2020 avec une fiche de 24-0, ainsi que la victoire du Masters 1000 à Cincinnati la semaine dernière. Sans la longue suspension due à la pandémie mondiale, Nole aurait pu égaler et dépasser le record de semaines au sommet du classement mondial dès 2020.

La légende du tennis John McEnroe a révélé ce qu’il pense être les menaces les plus difficiles sur le chemin de Djokovic. Le 17 fois champion du Grand Chelem sait qu’il a beaucoup de pression sur ses épaules, mais il a déjà montré qu’il pouvait le gérer parfaitement.

McEnroe sur Novak Djokovic

«Je pense que l’un de ces gros bombardiers serait sa plus grande menace. Et l’autre menace serait s’il n’a pas pu s’entraîner aussi dur. S’il est entré dans une sorte de guerre physique avec l’un des gars les plus en forme ou les gars plus jeunes qui n’ont pas ce problème dans la tête potentiellement », a déclaré John McEnroe dans une interview récente.

«Pour moi, il y a très peu de gars qui peuvent le battre. Alors il va devoir se battre. Et cela serait dû à des conditions qui seraient insupportables ou à des circonstances imprévues. S’il avait décidé de ne pas jouer, cela aurait été grand ouvert », a ajouté McEnroe.

Les goûts de Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev semblent être les principaux rivaux de Novak Djokovic à l’US Open. Thiem est le seul à avoir déjà battu Djokovic en Grand Chelem en demi-finale de Roland Garros l’an dernier.

L’Autrichien était sur le point de se répéter lors de la finale de l’Open d’Australie 2020, mais il a encaissé le retour du numéro 1 de l’ATP après avoir mené deux sets à un. L’absence de fans en raison de la pandémie de coronavirus a peut-être exagéré son échange de testicule avec l’arbitre, le rugissement de colère qu’il a émis après avoir scellé le deuxième set et un peu de va-et-vient avec sa boîte.

Pour Djokovic, cependant, tout cela faisait partie de sa composition en tant que 17 fois champion du Grand Chelem. «Si je m’en fichais, je ne serais pas là. C’est comme ça que je joue, je joue avec beaucoup d’intensité et j’essaye d’apporter beaucoup d’énergie sur le court ».