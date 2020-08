Novak Djokovic cherche à poursuivre son invaincu 2020 à travers deux tournois au cours du week-end. Après sa finale de l’Open de l’Ouest et du Sud, il jouera Damir Dzumhur lors du premier tour de l’US Open. La tête de série est la favorite pour remporter le titre, en particulier avec l’absence des champions en titre Rafael Nadal et Roger Federer, entre autres.

Vérifiez Djokovic vs Dzumhur H2H ici.

Regarder le Djokovic vs Dzumhur Diffusion en direct ici.

Dzumhur est un triple champion de l’ATP Tour avec deux courts intérieurs en dur et un titre sur gazon à son actif. Le Bosniaque a obtenu un classement en carrière dans le top 30 grâce à ces trois derniers en 2017 et 2018, mais a régressé depuis et se retrouve maintenant à l’extérieur du top 100 – ayant du mal à échapper au bourbier des qualifications / Challenger dans lequel il se trouve actuellement. Il n’a remporté qu’un seul match de slam l’année dernière – faisant le deuxième tour à New York où il a remporté un set contre Roger Federer.

Djokovic est en finale de Cincinnati / New York mais a été fait pour y travailler, avec un autre ennemi espagnol, Roberto Bautista Agut, lui rendant la vie difficile dans un thriller en trois sets en demi-finale. Djokovic a maintenant une fiche de 22-0 l’année précédant ce match et une finale avec Milos Raonic. «Match très étrange, je dois dire. Je ne sais pas comment j’ai gagné, pour être honnête. C’était le meilleur joueur », a déclaré Djokovic après la victoire. «Je ne me sentais tout simplement pas bien sur le terrain, quel que soit l’aspect de mon jeu et du corps. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à faire passer celui-ci.

Djokovic aura deux jours de repos après sa finale avant de se rendre au stade Arthur Ashe lundi soir, plus que suffisamment de temps pour lui permettre de récupérer avant ce qui devrait être un premier match assez routinier.

Prédiction – Novak Djokovic en deux sets

Vous aimez bien le tennis …

Rejoignez le club de tennis de Stevegtennis.com gratuitement. Entrez simplement votre email ci-dessous pour …

Les actualités du tennis sont mises à jour une fois par semaine.

Offres spéciales sur les équipements de tennis.

Désabonnez-vous à tout moment.

Nous ne partagerons jamais votre courriel.

A propos d’Aaron Higgs

Écrivain de tennis expérimenté avec un accent sur les aperçus d’événements et les résultats.