Il semblerait que Rory McIlroy ait retrouvé son mojo et soit de retour dans le vif du sujet lors de la deuxième journée du championnat BMW à Olympia Fields à Chicago, même sans fans pour garder la tête dans le match. Et c’est une bonne chose, car les terrains d’Olympia mettent au défi même les meilleurs golfeurs du monde d’apporter leur A-game.

Même si McIlroy et Patrick Cantlay ont fait leur part d’erreurs, ils n’ont pas pu le laisser diminuer leur concentration sur ce qui s’avère être le test le plus difficile du PGA Tour à ce jour. La paire s’est terminée comme les seuls golfeurs à égaler à la fin d’une autre journée torride.

Au Northern Trust la semaine dernière, McIlroy a admis qu’il avait parfois l’impression qu’il ne faisait que suivre les mouvements et que le manque de supporters enthousiastes influençait son jeu de manière négative. Vendredi, cependant, il était presque de retour en pleine forme avec un 1 sous 69, partageant l’avance de 36 trous avec Cantlay.

«Je pense que le test est ce qui m’a aidé à me concentrer et à me concentrer parce que si vous perdez votre concentration pendant une seconde. . . un seul manque de concentration peut vraiment vous coûter cher ici », a déclaré McIlroy par la suite. «Je pense qu’une des grandes clés de cette semaine est de ne pas faire de gros chiffres.

Si vous le frappez hors de position, remettez-le en position, assurez-vous que votre pire score est épouvantable et passez à autre chose. Honnêtement, les bogeys ne sont pas si mal ici ».

On a l’impression d’être ouvert aux États-Unis

Cantlay a fait de son mieux avec ce qu’il a obtenu et a percé une puce de 50 pieds à birdie et une cale de 50 verges pour un aigle.

Il a également raté le green sur trois des par 3, le dernier se terminant malheureusement par un double bogey. Il a terminé en force avec un fer 6 sur le rugueux épais et luxuriant et a fait un putt de birdie de 40 pieds au 18e trou, se terminant par un 68 qui correspondait au meilleur score de la ronde.

«C’est à peu près aussi rigoureux que vous le souhaiteriez. C’est très, très difficile », a admis Cantlay. «Vous devez jouer depuis le fairway, et vous devez jouer depuis le dessous du trou, franchement. Les greens ont tellement de pentes qu’il faut vraiment monter.

Et donc, si vous êtes dans le mauvais état, il devient exponentiellement plus difficile de le faire ». Ils avaient 1 sous 139 et un tir devant Dustin Johnson et Hideki Matsuyama. Johnson a terminé birdie-birdie pour 69. Matsuyama était le seul joueur à atteindre 4 sous à tout moment au cours de la semaine.

Il a lâché quatre tirs sur ses 10 derniers trous pour un 73. Tout le monde n’a pas été aussi chanceux. Le parcours a été difficile et difficile pour Tiger Woods. S’il ne peut pas reprendre son jeu, sa saison du PGA Tour se terminera en deux manches. Vendredi, il n’y avait pas assez de bons coups dans le sac de Tiger pour compenser tous ses mauvais.

Il a dû faire un incroyable 35 pieds par mis sur le dernier trou pour tirer un triste 75 – neuf coups derrière. Il devra terminer quatrième pour entrer dans le top 30 et accéder au championnat du circuit. Pas un mince exploit car il est actuellement à la traîne dans le bas du peloton.

Pour les golfeurs au sommet, c’était un défi agréable. Pour tout le monde. . . c’était littéralement difficile lors de la deuxième journée du championnat BMW à Olympia Fields.