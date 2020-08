les Japonais Naomi osaka a annoncé son retrait de la finale du tournoi de Cincinnati en raison de une blessure aux ischio-jambiers gauche, donc le biélorusse Viktoria Azarenka il a été proclamé vainqueur.

« Je suis désolé de devoir prendre ma retraite en raison d’une blessure », at-il déclaré. Osaka. « Vendredi, j’ai subi une tension aux ischio-jambiers à la jambe gauche dans le bris d’égalité du deuxième set et il ne s’est pas remis du jour au lendemain comme prévu. Cette semaine a été très émouvante et je tiens à remercier tout le monde pour le soutien que J’ai reçu », a-t-il ajouté.

La perte des Japonais favorise que Azarenka, 59e au classement WTA, a remporté le titre. Le joueur de tennis biélorusse de 31 ans n’avait pas remporté de titre depuis Miami en 2016.

Une fois numéro un mondial pendant cinquante et une semaines entre 2012 et 2013, et détenteur de deux titres du Grand Chelem, Roland Garros 2008 et United States Open en 2007, en plus des finales de l’Open d’Australie et de la médaille de Wimbledon l’or en double mixte et le bronze en simple aux Jeux Olympiques de Londres 2012, cette fois il a ajouté sa deuxième victoire à Cincinnati après celle obtenue en 2013.

Après le retrait de Osaka l’organisation de la compétition a modifié le programme de la journée de ce samedi. La finale du double féminin a été déplacée sur le court Louis Armstrong à Flushing Meadows qui sera disputée après la remise du trophée à la championne du tournoi en simple féminin, Victoria Azarenka. La finale du simple messieurs reste en place et à l’heure prévue.